Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон

Организаторы культурных акций, которые пришлось перенести или отменить из-за коронавируса, получат компенсации в рамках программы поддержки предпринимателей в сфере культуры.

План, одобренный правительством в июне, предусматривал два вида помощи. 900 млн крон предполагалось выделить предпринимателям в сфере культуры в качестве субсидий, а 100 млн крон — на ваучеры, предназначенные для тех, кто нанимает компании для выполнения творческих работ. Однако правительство пока не утвердило второй вид помощи в виде ваучеров.

«Более крупный пакет — это субсидии, которые будут распределяться между фестивалями, частными театрами, клубами и компаниями, которые до сих пор находятся под угрозой», — сказал министр культуры Любомир Заоралек.

Если эти предприниматели подтвердят ущерб из-за отмены мероприятий, им может быть возмещено до 50% от суммы затрат (до 5 млн крон). Организаторы мероприятий, которые были запланированы, но не состоялись в период с 10 марта по 31 августа, смогут подать заявку на субсидию.

Кроме того, правительство утвердило размер компенсаций для отелей и других заведений гостиничного бизнеса. Отели и мотели с четырьмя-пятью звездами будут иметь право на максимальную выплату в размере 330 крон за номер и ночь за период с 14 марта по 24 мая, трехзвездочные гостиницы могут рассчитывать на сумму в 300 крон за номер, отели с двумя звездами и гостевые дома — 200 крон. Лагеря, дачные или туристические общежития получат право на субсидию в размере 100 крон за номер.

Министерство регионального развития Чехии, которое разработало программу, объявило о начале сбора заявлений на компенсации в августе. В программе не смогут участвовать те, кто ранее уже получил компенсационный бонус от государства (самозанятые лица, предприятия малого бизнеса, которые пострадали от пандемии). Если заявитель уже получил бонус, выплата будет уменьшена на полученную сумму. Заявители также должны будут отказаться от других требований о возмещении убытков. Заявки можно будет подавать онлайн.

По словам президента Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики (AHR) Вацлава Старка, треть гостиниц в столице еще не открыта, а в регионах закрыты около 10%. Отели и пансионаты в Праге, согласно текущему опросу AHR, ожидают, что их заполняемость составит от 10 до 20% этим летом, в регионах — от 40 до 50%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz