Финансовое управление Чехии требует от самозанятых вернуть 91 млн крон незаконно полученных компенсаций

Финансовая администрация требует возврата около 91 млн крон, которые она выплатила индивидуальным предпринимателям в качестве компенсации за ущерб от пандемии коронавируса. Это 0,4% от 21,7 млрд крон, которые государство потратило на поддержку самозанятых.

Об этом сообщила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. Финансовая администрация подала 28 заявлений о возбуждении уголовных дел по факту незаконного получения компенсаций.

«Из тысячи заявок в среднем четыре не соответствуют требованиям, поэтому каждое 250-е заявление — это документ, в котором не были соблюдены условия, установленные законом», — сказала Шиллерова.

Финансовая администрация совместно с Финансово-аналитическим управлением (FAÚ) выявила «попытки неоправданно получить выплаты» на 15,3 млн крон. Незаконные выплаты бонусов на сумму 11,3 млн крон были приостановлены. «Это действительно большие суммы. Речь не идет о людях, которые подали заявления на выплату компенсаций по ошибке или незнанию. Это выявленные мошенничества в большинстве случаев организованных групп или отдельных физических лиц, которые очень смелы и думают, что у нас нет инструментов контроля, — сообщила руководитель Финансового управления Чехии Татьяна Рихтерова.

Источник: ceskenoviny.cz

