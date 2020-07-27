Стали известны условия чешской версии системы Kurzarbeit

Примерно 750 тысяч рабочих мест, которые, несмотря на последствия коронавирусного кризиса, были сохранены в чешских компаниях, вдохновили правительство на создание собственной системы Kurzarbeit. Следуя примеру Германии, Чешская Республика хочет узаконить принцип защиты работников во время кризиса, когда работодатели теряют возможность им платить.

Фото: ČTK

Министр труда и социальных дел Яна Малачова объявила в понедельник, что подготовила чешскую версию Kurzarbeit, которую обсудят в правительстве. Если все пойдет по плану, поправки в законодательство будут подготовлены уже в сентябре.

Текущая государственная поддержка компаний, пострадавших от кризиса, должна завершиться в конце августа. В отличие от действующей программы Covid, система Kurzarbeit будет запускаться автоматически каждый раз, когда чешская экономика столкнется с кризисом, подобным нынешнему. Принцип работы будет заключаться в выплате пособий предприятиям и компания для компенсаций заработной платы сотрудникам при определенных условиях. Например, поддержка будет предоставляться максимум в течение девяти месяцев. Право на государственную компенсацию заработной платы получат люди, проработавшие не менее одного года. «Мы приближаемся к классическому Kurzarbeit, как в Германии», — сказала Малачова о планируемом законе.

Kurzarbeit должен помочь в кризисных ситуациях, таких как наводнения, эпидемии и экономический кризис или рост уровня безработицы до 15%. Государство будет компенсировать компаниям, которые пострадали от кризиса, от 60 до 80% заработной платы сотрудников в течение девяти месяцев.

Источник: seznamzpravy.cz