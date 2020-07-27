Стали известны условия чешской версии системы Kurzarbeit

Министр труда и социальных дел Яна Малачова объявила в понедельник, что подготовила чешскую версию Kurzarbeit, которую обсудят в правительстве. Если все пойдет по плану, поправки в законодательство будут подготовлены уже в сентябре.
Текущая государственная поддержка компаний, пострадавших от кризиса, должна завершиться в конце августа. В отличие от действующей программы Covid, система Kurzarbeit будет запускаться автоматически каждый раз, когда чешская экономика столкнется с кризисом, подобным нынешнему. Принцип работы будет заключаться в выплате пособий предприятиям и компания для компенсаций заработной платы сотрудникам при определенных условиях. Например, поддержка будет предоставляться максимум в течение девяти месяцев. Право на государственную компенсацию заработной платы получат люди, проработавшие не менее одного года. «Мы приближаемся к классическому Kurzarbeit, как в Германии», — сказала Малачова о планируемом законе.
Kurzarbeit должен помочь в кризисных ситуациях, таких как наводнения, эпидемии и экономический кризис или рост уровня безработицы до 15%. Государство будет компенсировать компаниям, которые пострадали от кризиса, от 60 до 80% заработной платы сотрудников в течение девяти месяцев.
Источник: seznamzpravy.cz