Минздрав представил систему «светофор» для Чешской Республики

Министр здравоохранения Адам Войтех представил систему эпидемиологических мер в регионах по аналогии с системой «светофор», уже действующей для зарубежных стран. Регионы будут разделены на несколько уровней в зависимости от риска заражения.

Министерство здравоохранения внедрило систему четырех уровней риска, в зависимости от которых эпидемиологи будут применять меры против распространения нового коронавируса в отдельных регионах и населенных пунктах. Каждый регион будет отмечен серым, зеленым, желтым и красным цветом. По данным на 27 июля, наивысший уровень риска (красная зона) пока нигде бы не применялся, а желтым цветом (повышенный уровень риска) была бы отмечена только Прага. Зеленым цветом на карте были бы обозначены некоторые районы Моравско-Силезского, Среднечешского краев и Йиглавы, сообщил Войтех.

Первая интерактивная карта будет опубликована Министерством здравоохранения 3 августа, после чего она будет обновляться еженедельно.

При самом высоком уровне риска, вероятно, будет применяться рекомендация или обязательство избегать контактов с другими людьми и ограничивать передвижение до необходимого минимума. На «желтом» уровне эпидемиологи могут ввести ограничения по количеству участников массовых мероприятий, ограничить часы работы предприятий. На «зеленом» могут быть введены ограничения на посещение медицинских или социальных учреждений.

Подобный светофор для Европы работает с июня, что дифференцирует уровень риска заражения в отдельных европейских странах и корректирует правила, применимые к въезду в Чешскую Республику из этих государств соответственно.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz