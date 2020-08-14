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40% чехов потеряли часть доходов из-за коронавируса

40% чехов потеряли часть доходов из-за коронавируса

Александра Кириченко 1231 1
Согласно последнему исследованию Чешской банковской ассоциации, почти 40% чешских семей потеряли часть своих доходов из-за пандемии covid-19, а 4% потеряли весь доход. По мнению экспертов, последствия пандемии пока нельзя назвать критическими, но определяющим станет развитие событий осенью.
40% чехов потеряли часть доходов из-за коронавируса

«Благодаря государственной поддержке, например в форме так называемой курцарбайт (kurzarbeit), компании сохранили рабочие места. Также люди создали резервы и не принимали поспешных решений, которые могли бы усложнить их положение», — отметила Хелена Брыхова, советник Чешской банковской ассоциации, объясняя, почему последствия коронавирусного кризиса пока не так сильны.

По ее словам, свою роль сыграло и то, что чехи сократили потребление и благодаря этому сохранили свои сбережения. 

В то же время осенью ситуация может измениться в худшую сторону, так как государство прекратит часть мер по поддержке, а граждане снова начнут погашать кредиты.

По оценкам Чешской банковской ассоциации, с начала пандемии из-за изменившихся условий чехам не пришлось платить около 15 млрд крон, которые они заплатили бы в обычной ситуации. Так, к концу июля, по данным ассоциации, в банки поступило почти 400 000 запросов об отсрочке платежей.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
коронавирус банки кредитование
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