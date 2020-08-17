НДС для небольших посылок из-за пределов Евросоюза введут с июля 2021 года

Посылки стоимостью до 22 евро (575 крон) из стран, не входящих в Европейский союз, с июля следующего года будут проходить процедуру таможенной очистки. Кроме того, с них придется платить НДС. Однако они по-прежнему не будут облагаться таможенной пошлиной.

Процедура таможенного оформления станет единой для всех посылок стоимостью до 150 евро. Пока, напомним, отправления дешевле 22 евро не облагаются НДС и подавать таможенную декларацию для них не требуется.

Изменения, которые должны были вступить в силу на уровне Евросоюза с 1 января 2021 года, были отложены на полгода из-за пандемии коронавируса. Они должны серьезно повлиять на цену мелких посылок, например покупок на сайте Aliexpress. Во многих случаях такие товары станут вдвое дороже для конечных получателей.

Сейчас Чешская почта предлагает услуги по подаче таможенных деклараций вместо своих клиентов. Эта услуга стоит 200 крон. Однако в скором времени провести таможенное оформление товаров стоимостью до 150 евро можно будет бесплатно через онлайн-приложение eCep, которое готовит чешское таможенное управление.

Источник: novinky.cz