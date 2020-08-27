Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу

Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, смена или получение новой работы стали необходимостью для 40% людей в Чехии. Еще 55% сотрудников не возражают против смены работы, если им предложат интересные условия, следует из июльского опроса консалтинговой компании Hays.

В опросе участвовали 600 человек. «Готовность сменить работу по-прежнему высока. Понятно, что многие сотрудники ищут новые задачи либо после увольнения, либо из-за того, что не могут выполнять свою работу в обычном объеме или в обычных условиях», — сказал Сандор Боднар, генеральный директор Hays в Чешской Республике. Согласно опросу, 5% респондентов категорически отказываются от смены работодателя, чаще всего из-за опасений, что могут потерять работу во время испытательного срока.

Около трети людей еще не знают, в каком режиме они будут работать после каникул. Около 22% опрошенных сказали, что будут находиться на своем рабочем месте. Около четверти чехов будут трудиться частично из дома, а 9% полностью перейдут на удаленную работу.

Опрос также показывает, что для 55% людей последствия пандемии на рынке труда не являются поводом для изменения своих финансовых ожиданий. 34% респондентов требуют повышения заработной платы. В то же время во втором квартале 2020 года упали требования к зарплате у 11% сотрудников.

26 августа был опубликован опрос среди участников инициативы Firms to Himself, согласно которому во время коронакризиса доходы упали у подавляющего большинства компаний в различных отраслях. Об этом заявили 96% представителей чешских фирм и предприятий. Более половины (53%) сказали, что их доходы сократились более чем на 70%. Отсутствие денег по-прежнему беспокоит 86% опрошенных компаний. При этом представители 11% из них заявили, что не переживут кризис.

Почти половина компаний оценили государственную помощь как недостаточную. По словам лидера инициативы Firms to Himself Мартина Пейши, это может быть связано с жесткими условиями, которым должны соответствовать компании для получения помощи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz