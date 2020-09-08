Треть чешских промышленных компаний планируют увольнения

На фоне пандемии у промышленных предприятий Чехии снизился объем заказов, и треть компаний планируют сокращать число сотрудников. Остальные фирмы ждут, как будет развиваться ситуация в течение осени.

Такие выводы сделаны в докладе, подготовленном «Национальным центром промышленности 4.0». Согласно полученным данным, предприятия способны обеспечить работой 65% своих сотрудников, и в конце года этот показатель может подняться максимум до 75%.

«Большинство работодателей прикладывают все усилия к тому, чтобы не проводить увольнения. Фирмы не хотят выбрасывать своих работников на улицу, к тому же они понимают, что любой кризис когда-нибудь заканчивается и найти квалифицированных сотрудников снова становится сложно», — подчеркивает вице-президент Союза промышленности и торговли Чехии Радек Шпицар.

Согласно анализу ситуации, 32,3% промышленных предприятий планируют уволить часть сотрудников. В среднем они сократят штаты на 11,5%. При этом 13,6% компаний сообщают, что используют ситуацию, когда на рынке труда окажутся квалифицированные работники, для пополнения своего кадрового состава, увеличив его в среднем на 5,9%. 54,1% предприятий пока не намерены проводить никаких изменений.

Исследование также показало, что 54,5% промышленных компаний Чехии столкнулись с проблемой снижения объема заказов. 36,4% смогли удержаться на докризисном уровне, и лишь 9,1% фирм получили больше заказов, чем за тот же период 2019 года.

Источник: radio.cz