Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются пятый месяц подряд

Интерес к ипотеке в августе снова стал рекордным, процентные ставки по кредитам продолжают падать, отмечают аналитики.
«Согласно показателю Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам снижается пятый месяц подряд. В то время как в мае и июне ставка упала на девять базовых пунктов, в августе она снизилась до 2,11%», — сказал Йиржи Сикора, специалист отдела управления продуктами Fincentrum & Swiss Life Select.
Увеличение средней суммы ипотечного кредита до 2,79 млн крон (+46 396 крон по сравнению с июлем) подтверждает, что рост цен на недвижимость не замедляется.
«По сравнению с 2010 годом средняя сумма ипотеки увеличилась более чем на миллион крон. Высокие суммы кредитов поддерживаются очень низкими процентными ставками. Чехи хотят как можно дольше сохранять выгодные ставки и все чаще выбирают более длительный период фиксации ипотеки», — сказала аналитик Hyponamiru Вероника Хегрова.
Объем выданных ипотечных кредитов в Чехии за восемь месяцев этого года уже превысил 150 млрд крон.
Источник: seznamzpravy.cz