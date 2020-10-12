Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября

Министр образования Роберт Плага планирует, что школы будут закрыты в период с 14 по 23 октября. Далее следуют школьные каникулы, которые продлятся до 1 ноября.
С понедельника,12 октября, на дистанционное обучение перешли ученики второй ступени начальных школ. Только половина учеников пошла в школу, другая половина занимается удаленно. Обучение в художественных школах может происходить только индивидуально, т.е. в присутствии максимум двух человек. Средние школы и вузы ранее полностью перешли на дистанционное обучение.
Источник: novinky.cz