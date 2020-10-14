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Правительство одобрило выплату компенсаций компаниям в сфере транспорта, культуры и спорта

Правительство одобрило выплату компенсаций компаниям в сфере транспорта, культуры и спорта

Марина Коханкова 840 0
Правительство продлило действие программы Antivirus A до конца года, а также одобрило выплату компенсаций в рамках программ Covid-kultura и Covid-sport. Владельцам заведений, которые в связи с карантинными мерами вынуждены были закрыться или ограничить свою деятельность, государство возместит затраты на арендную плату в размере 50%.
Фото: ČTK
Правительство одобрило выплату компенсаций компаниям в сфере транспорта, культуры и спорта

В рамках программы Antivirus A государство возместит компаниям, которые вынуждены были остановить свою деятельность, 100% заработной платы сотрудников на сумму до 50 тысяч крон на одного работника, сообщила министр труда Яна Малачова. Кроме того, до конца года предприниматели, пострадавшие от кризиса, получат отсрочку для оплаты НДС, налога на прибыль и дорожного налога до конца года.

До сих пор компании, на которые распространялись введенные правительством ограничения, могли получать компенсации на сумму до 80% заработной платы работников, но не более 39 тысяч. По плану правительства, компенсации можно будет получать уже с октября, однако Малачова не уточнила, распространяется ли поддержка на сотрудников фирм, которые находятся на карантине. По подсчетам Минтруда, новые ограничительные меры, введенные правительством в октябре, затронут около 200 тысяч человек. Сумма компенсаций в октябре на выплату заработной платы примерно 230 тысячам сотрудников составит 3,6 млрд крон.

Государство также выплатит компенсации предпринимателям, которые из-за карантинных мер вынуждены были закрыть рестораны и другие коммерческие заведения, а также сократили продажи из-за кризиса. Они могут подать заявку на компенсацию 50% арендной платы за третий квартал. Максимальный размер поддержки составит 10 млн крон, а общая сумма выплат из бюджета оценивается в 1,2 млрд крон. Эти деньги смогут получить рестораны, бары, клубы и другие аналогичные заведения, а также кинотеатры, выставочные центры, ​​коммерческие спортивные объекты, бассейны и др.

Индивидуальные предприниматели, работающие в сфере культуры, смогут получить до 60 тысяч крон в качестве материальной помощи от государства. В целом на поддержку самозанятых в сфере культуры будет выделено около 750 млн крон. Клубы и организаторы спортивных мероприятий вправе подать заявки на выплату компенсаций в рамках программы Covid-sport. На эти цели государство выделит 500 млн крон.

Компенсации получат и туристические автобусные перевозчики: государство выделило им 1 млрд крон на покрытие убытков от пандемии коронавируса. Кризис в Чехии затронул до двух тысяч туроператоров, в общей сложности эксплуатирующих около девяти тысяч автобусов. По данным ассоциации Česmad Bohemia, половина из них находится на грани банкротства.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус правительство Чехия компенсация культура спорт пособия рестораны
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