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Правительство одобрило пособия по уходу за ребенком для самозанятых и компенсации предпринимателям

Правительство одобрило пособия по уходу за ребенком для самозанятых и компенсации предпринимателям

Александра Кириченко 268 0
Самозанятые будут иметь право на пособие по уходу за ребенком до 10 лет на все время закрытия школ из-за эпидемии коронавируса. Они получат по 400 крон в день. Также предприниматели и малые предприятия, которые потеряли возможность работать из-за правительственных мер, получат по 500 крон в день.
Фото: vlada.cz
Правительство одобрило пособия по уходу за ребенком для самозанятых и компенсации предпринимателям

Пособия по уходу за детьми получат те самозанятые, для которых предпринимательство является основной деятельностью. На их финансовую поддержку на первом этапе из бюджета Министерства промышленности и торговли выделено 200 млн крон. Заявления на выплаты также будет принимать это ведомство. Подать их можно будет в электронном виде. На выплаты не смогут претендовать люди, которые трудоустроены, получают пенсию по инвалидности или возрасту или rodičovský příspěvek.

В обычных условиях пособия по уходу за детьми до 10 лет получают только люди, работающие по найму, в течение не более чем 9 дней (родители-одиночки – до 16 дней).

Компенсацию предпринимателям и малым предприятиям (SRO), испытывающим временный простой, еще должен утвердить парламент. Предполагается, что получить по 500 крон в день смогут те, кто получает от данной предпринимательской деятельности более половины дохода. Заявление на компенсацию будет принимать финансовое управление (Finanční správa) в электронном виде, по почте и лично.

Максимальный размер компенсации за период чрезвычайного положения, с 5 октября по 4 ноября, составит 15 500 крон. Он увеличится в случае продления ЧП.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус индивидуальный предприниматель компенсация
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