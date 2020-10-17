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Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года

Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года

Марина Коханкова 378 0
Министр финансов Алена Шиллерова предложила продлить отсрочку электронного учета продаж (EET) до конца 2022 года. Об этом 16 октября объявила пресс-служба ведомтсва. В настоящее время EET приостановлено до конца этого года из-за последствий пандемии коронавируса для всех секторов.
Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года

Отсрочка коснется не только существующих отраслей, но и запуска последней фазы EET для предпринимателей, которые пока не были обязаны регистрировать продажи в системе. Это, например, ремесленники, врачи, таксисты, бухгалтеры или юристы. Последний этап введения ЕЕТ был запланирован на 1 мая 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса был подписан закон об отсрочке ЕЕТ до конца этого года. Таким образом, сейчас ни один предприниматель не обязан регистрировать свои продажи, а власти не контролируют соблюдение этого обязательства.

Система ЕЕТ была запущена 1 декабря 2016 года для ресторанов и гостиниц. С марта 2017 года электронный учет продаж является обязательным для предпринимателей в оптовой и розничной торговле. В настоящее время в ЕЕТ задействовано более 200 тысяч предпринимателей, которые на данный момент зарегистрировали около 15,5 млрд чеков.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус индивидуальный предприниматель бизнес Чехия Министерство финансов
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