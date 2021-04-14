Компания Home Real Estate представит Чехию на крупнейшей выставке зарубежной недвижимости в Москве

В рамках мероприятия пройдут семинары и встречи с экспертами, на которых опытные инвесторы и простые покупатели узнают обо всех тонкостях покупки недвижимости за рубежом.
Чешскую Республику на выставке представит лидер на рынке русскоязычных услуг в сфере недвижимости — компания Home Real Estate (Прага). С 2013 года компания сотрудничает с инвесторами из стран СНГ. В корпоративный портфель компании входят девелоперские порталы ziprealty.cz и novostavby.com, а также бизнес HoReCa по продаже и аренде коммерческой недвижимости и ресторанов в Праге.
Топ-менеджеры и сотрудники компании — сертифицированные агенты, выпускники и студенты программы MBA по специальности Development and valuation in real estate в Высшей школе экономики.
Среди услуг Home Real Estate:
– инвестиции в девелоперские проекты на стадии предварительных продаж;
– консалтинг для застройщиков, покупка и продажа девелоперских проектов с целью строительства и дальнейшей продажи квартир;
– управление недвижимостью;
– оформление ипотеки для граждан СНГ;
– продажа вторичной недвижимости.
Home Real Estate приглашает всех желающих на выставку Moscow International Property Show — там вы сможете лично познакомиться с представителями компании и задать интересующие вас вопросы. Специалисты познакомят вас с предложениями компании и расскажут о возможностях и тонкостях инвестирования в недвижимость в Чешской Республике.
16-17 апреля, Москва, Тишинская площадь, 1.
Home Real Estate s.r.o. (Чехия) — стенд № 60.