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200 тысяч жителей Чехии окажутся за чертой бедности из-за covid-19

200 тысяч жителей Чехии окажутся за чертой бедности из-за covid-19

420on.cz 738
Эксперты начали оценивать последствия эпидемии коронавируса в Чехии. Агентство социальной интеграции подсчитало, что в республике может стать на 200 000 больше бедных и малоимущих людей. До начало пандемии на грани нищеты находились около 1 000 000 человек — 9,5% населения Чехии.
200 тысяч жителей Чехии окажутся за чертой бедности из-за covid-19

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), человек считается бедным, если его доход ниже 60% медианной зарплаты. В прошлом году этот лимит для физических лиц составлял 13 640 крон в месяц. Чтобы не оказаться за чертой бедности, двое взрослых должны зарабатывать 20 460 крон в месяц, одинокая мать с ребенком — 17 732 кроны, родители с двумя детьми — 28 644 кроны. Эти данные отражают ситуацию до пандмемии.

Агентство социальной интеграции провело расчеты на основании данных о росте валового внутреннего продукта (ВВП) и уровне бедности за предыдущие годы. В прошлом году ВВП снизился на 5,6%. С момента образования независимой Чешской Республики это самый большой спад. 

Аналитики утверждают, что при падении экономики на 5-6% доля малоимущих людей увеличивается на 1-2% — от 100 до 200 тысяч человек в случае с Чехией. 

За время эпидемии в Чехии стало больше безработных, часть индивидуальных предпринимателей приостановила деятельность, доходы чешский семей снизились. Для государства это тревожный звонок, поскольку с ростом числа бедных растут и государственные расходы. 

Люди из социально изолированных районов (так называемых гетто), которые до пандемии могли рассчитывать на улучшение своей жилищной ситуации, теперь окажутся на улице. По данным экспертов из агентства, в стране растет простутиция, все больше людей обращаются за продовольственной помощью. 
 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия коронавирус кризис работа
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