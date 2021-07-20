5 способов потерять деньги. Подводные камни переводов из Чехии за рубеж

Многие, живя и работая в Чешской Республике, сталкиваются с вопросом, как безопасно и выгодно отправить деньги за границу Евросоюза. В этой статье мы расскажем про самые популярные, но не всегда самые выигрышные для вашего кошелька способы денежных переводов из Чехии. Читайте и будьте внимательны.

1. Антитоп денежных переводов открывает популярный среди трудовых мигрантов вариант – передача денег за вознаграждение через водителей автобусов и маршруток международных рейсов, дальних знакомых или знакомых из социальных сетей.

Часто такой способ оборачивается встречей с мошенниками, которые пропадают с деньгами или забирают себе больше оговоренной суммы. И даже если вам попадется порядочный человек, всегда есть риск, что ваши деньги украдут за время в пути или же их изымут при проверке на границе.

2. Более надежный метод — сделать перевод денег из Чехии через банк. Из минусов — эта процедура трудоемкая и не быстрая. Кроме того, отправитель и получатель всегда теряют деньги из-за невыгодного банковского курса и комиссии за проведение трансакции, которая может составлять 20 евро и выше.

3. Третий популярный способ — переводы через международную платежную систему Western Union. Но и в этом случае теряются деньги. Делая перевод через Western Union, отправитель из Чехии не только вносит комиссию, но и теряет часть суммы из-за невыгодного обменного курса. Так, например, 19.07.2021 г. при пересылке 6000 чешских крон в Россию с выдачей в рублях отправитель платил 150 крон комиссии за сам перевод и терял 617 крон на обменном курсе. При переводе в Украину отправитель терял 150 крон комиссии и еще 213 крон на обменном курсе.

4. Нужно быть внимательными и уметь хорошо считать и при отправке денег через платежные системы. В рекламе таких компаний звучит информация о том, что они предлагают перевод по самому выгодному биржевому курсу. При этом с клиента взымаются высокие комиссионные сборы, которые увеличивают конечную стоимость перевода и в итоге съедают всю выгоду курса по бирже.

5. С платежными сервисами, которые обещают выгодные переводы за невысокую комиссию, можно выиграть на низкой комиссии, но потерять время в ожидании отправки и зачисления перевода. Так, если выслать деньги в пятницу вечером, выходной или праздничный день, платежная система доставит перевод только после окончания праздников и выходных.

Есть ли более выгодный и надежный способ переводить деньги родным за рубеж?

В Чешской Республике становится все более популярной система KoronaPay. Это одна из крупнейших в мире платежных систем, которой пользуются более 9 млн человек.

У KoronaPay понятное и удобное мобильное приложение, его рейтинг в Европе – 4.8. Есть возможность проверить отзывы пользователей в реальном времени, а также оставить отзыв на ресурсе Trustpilot. Отправить деньги из Чехии можно мгновенно, в режиме онлайн, в любое время дня и ночи, даже в праздники и в выходные. Система не взимает комиссию за перевод и подбирает наиболее выгодный на рынке курс конвертации валют, поскольку планирует в будущем зарабатывать за счет предоставления клиентам дополнительных сервисов.

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В соответствии с Условиями обслуживания клиента, опубликованными на сайте koronapay.com. Услуга предоставляется Koronapay Europe Limited, лицензия EMI № 115.1.3.30, выдана Центральным Банком Кипра, регистрационный номер компании HE 375955. С полным списком банков-партнеров, оказывающих услугу по выдаче переводов, можно ознакомиться на сайте koronapay.com. Логотип Google Play и Google Play являются товарными знаками Google LLC. App Store и Apple являются товарными знаками Apple Inc.