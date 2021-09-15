В августе ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,32%

В Чехии в августе средняя ставка по ипотеке выросла до 2,32% по сравнению с 2,23% в июле. По данным Fincentrum Hypoindex, тарифы растут шестой месяц подряд.

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В августе чешские банки оформили 10 444 ипотечных кредита на общую сумму 33,7 миллиарда крон. Это больше, чем июле прошлого года, однако по сравнению с предыдущим месяцем количество и объем новых ипотечных кредитов снизились примерно на 5%, по сравнению с июнем — на 25%.

Аналитики ожидают снижения объема предоставляемых ипотечных кредитов из-за роста цен на недвижимость и процентных ставок. Однако, несмотря на снижение интереса к новым ипотечным кредитам, очевидно, что этот год будет исторически самым успешным годом на ипотечном рынке, добавляют экономисты.

За первые восемь месяцев 2021 года банки в Чехии выдали ипотечные кредиты на общую сумму почти 293 миллиарда крон. К концу года объем выданных ипотечных кредитов может достигнуть 400 миллиардов крон.

Даже по текущим предложенным процентным ставкам отдельных банков ясно, что тарифы явно не те, на которых рост остановится. Таким образом, можно предположить, что во второй половине года средняя ставка по ипотеке приблизиться к трехпроцентной отметке, полагают аналитики.

В течение августа подорожали ипотечные кредиты от Fio banka, Moneta Money Bank и Сбербанка, а в первой половине сентября даже крупнейшие ипотечные банки решили поднять процентные ставки. У Česká spořitelna, ČSOB Group и Komerční banka ипотечные кредиты стали на 0,2 процентных пункта дороже.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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