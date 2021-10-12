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5 мифов об онлайн-переводах за рубеж

5 мифов об онлайн-переводах за рубеж

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Мы живём в эпоху Четвёртой промышленной революции, когда все сферы нашей жизни переместились в онлайн. С помощью цифровых площадок мы заказываем одежду, продукты и услуги. Совещания по работе проводим в Zoom. Из-за закрытых границ даже семейные праздники порой отмечаем удалённо. Выросло и число онлайн-транзакций. Люди стали чаще пользоваться картами, покупать товары в Интернете и переводить деньги родственникам за границу. Помочь с оплатой учёбы или просто материально поддержать близких в кризисное время — всё это возможно благодаря онлайн-переводам. Сегодня разбираемся с мифами и рассказываем, почему онлайн-переводы — новая норма цифрового мира.
5 мифов об онлайн-переводах за рубеж

Миф 1. Онлайн-переводы – это опасно koronapay

Доверить свои деньги сторонним площадкам не всегда просто, гораздо привычнее передать наличные напрямую. Но как быть, если это невозможно? Ответ очевиден — перевести деньги онлайн. Самый ненадежный способ — выбрать случайную ссылку в браузере. Мошенники часто создают сайты, визуально похожие на страницы крупных сервисов, а пользователи не замечают подвоха и переводят деньги в карман преступников. Чтобы обезопасить себя, лучше внимательно изучать сайты, переходить только по проверенным ссылкам или осуществлять переводы через мобильное приложение известной вам компании. Сервис KoronaPay берёт на себя вопросы безопасности финансовых операций и предпринимает целый комплекс мер по защите переводов своих пользователей, в том числе многоуровневое шифрование данных. 

Миф 2. Перевод облагается налогом

Многие думают, что онлайн-переводы — невыгодная операция, поскольку за неё обязательно нужно платить налог. Это заблуждение. Если вы, например, помогаете материально своим родителям или дарите другу на день рождения символическую сумму наличных денег, вам не нужно платить за эти операции налог. Также работают онлайн переводы между физическими лицами — денежные переводы между родственниками или символические денежные подарки друзьям за границей в большинстве стран не облагаются налогами. 

Миф 3. Отправлять деньги онлайн – дорого

В те далекие времена, когда интернет-банкинг казался фантастической технологией, а на рынке сервисов денежных переводов было всего несколько компаний, отправить деньги за границу было действительно дорого. Сегодня мир изменился, предложений на рынке много, а комиссия за услуги точно не поможет опередить конкурентов. KoronaPay осуществляет переводы из Чехии без комиссии и по выгодному курсу. 

 Миф 4. Нужно открывать счет в сервисе

Сегодня за внимание клиентов бьётся немало компаний. Иногда вместе с одной услугой автоматически идёт и другая. Например, вы хотите перевести деньги, а вам предлагают открыть счёт. Связывать себя дополнительными обязательствами, держать в голове информацию о паролях и отвечать на звонки консультантов не хочется никому. Для онлайн-переводов с KoronaPay  понадобится только мобильное приложение. 

 Миф 5. Нужно собрать кучу документов

Ещё недавно очереди за нужными подтверждениями были нормой жизни, но теперь в Интернет перебрались даже госучреждения. Необходимость собирать документы разрушает саму идею быстрых и удобных переводов. Мы привыкли решать проблемы в один клик, поэтому всё чаще удивляемся, если кто-то требует от нас физического присутствия или дополнительных действий. Если сумма перевода через KoronaPay не превышает 1000 евро за 3 месяца, вам не нужно сложно регистрироваться и предоставлять документы. После установки приложения можно сразу начать им пользоваться.

 

В соответствии с Условиями обслуживания клиента, опубликованными на сайте koronapay.com. Услуга предоставляется Koronapay Europe Limited, лицензия EMI № 115.1.3.30, выдана Центральным Банком Кипра, регистрационный номер компании HE 375955. С полным списком банков-партнеров, оказывающих услугу по выдаче переводов, можно ознакомиться на сайте koronapay.com. Логотип Google Play и Google Play являются товарными знаками Google LLC. App Store и Apple являются товарными знаками Apple Inc.

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Темы
деньги Чехия курсы валют koronapay
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