Отправка денег за рубеж: как выбрать сервис и сэкономить

Перевод денег за границу — актуальная для многих тема. При этом банков, компаний и сервисов на рынке сотни, но как в них разобраться: что учесть, что выбрать, как сэкономить? Все эти и другие вопросы мы задали эксперту: Глеб Козлов, главный исполнительный директор системы мобильных денежных переводов KoronaPay Europe, рассказал нам о современном рынке денежных переводов и о том, как выбрать для себя самый подходящий способ отправки денег в Украину, Россию, Беларусь и другие страны.

Какие сегодня существуют способы перевода денег из Чехии?

Можно выделить три основных: через банк, через офисы небанковских офлайн-систем и с помощью онлайн-приложений.

Стоимость банковского перевода по системе SWIFT достаточно высока и зависит от ценовой политики конкретного банка. Поэтому всегда нужно сравнивать предложения разных банков. Ведь в одном перевод может стоить дорого, а во втором – намного дешевле.

Денежные переводы через офисы небанковских офлайн-систем, таких как MoneyGram, Western Union и т.д., как правило, дешевле банковских, но все еще довольно дорогие. Это связано с довольно высокими издержками: например, на содержание розничных точек, инкассацию наличных, оплату работы персонала.

Третий способ — перевод денежных средств через приложение или сайт. Стоимость обработки таких переводов относительно низкая, поэтому этот способ по факту самый недорогой.

Выбор подходящего способа перевода в первую очередь зависит от ваших целей и общей суммы перевода.

Например, если вы покупаете дом в Испании за 300 000 евро, то системы денежных онлайн-переводов вряд ли подойдут, так как они ориентированы на переводы денег между частными лицами и имеют определенные лимиты (дневные, разовые, месячные и т. д.). Зато это оптимальный способ для тех, кто, допустим, отправляет родителям из Европы 5 000 евро.

За что берутся деньги при оплате денежного перевода?

При отправке перевода всегда нужно внимательно изучать комиссию и курс конвертации.

Если мы говорим о комиссии, то это может быть процент от суммы, процент от суммы с лимитами (минимум и максимум) или фиксированная плата за отправку.

Курсовая наценка применяется в тех случаях, когда валюта оплаты отличается от валюты выдачи. Например, если вы отправляете перевод из Чехии в Россию с зачислением на рублевую банковскую карту, то происходит конвертация — чешские кроны переводятся в российские рубли. У каждой системы денежных переводов свой курс конвертации, который может меняться на протяжении дня.

При оценке курса конвертации нет смысла сравнивать его с часто используемым в рекламе среднерыночным (биржевым) курсом или курсом Центрального банка, ведь вы все равно не сможете купить валюту на бирже или у Центрального банка. Самый разумный подход — сравнивать курсы сразу нескольких систем.

Разные системы денежных переводов закладывают разную курсовую наценку, от минимальной, как, например, у KoronaPay, до 4% и более, как у некоторых небанковских офлайн-систем и банков.

Сложно ли отправлять деньги через приложение?

Если бы это было сложно, то мобильными приложениями никто бы не пользовался.

Вместе с тем, все работающие на рынке Чехии денежные онлайн-системы подчиняются общеевропейским правилам.

Например, для переводов до 1 000 евро система может не запрашивать у отправителя документы, но обязана зафиксировать определенную информацию: имя, адрес проживания, дату рождения.

Чтобы отправлять больше 1 000 евро, необходимо подтвердить свою личность, предоставив паспорт или национальную ID-карту. Это требование европейского регулятора.

При отправке сумм свыше 5 000 или 7500 евро (в зависимости от правил конкретной системы) нужно подтвердить адрес своего проживания — это может быть счет за коммунальные услуги, выписка по банковскому счету, где указаны ФИО и адрес, и т. д.

Если сумма отправки превышает 15 000 евро, потребуется подтвердить источник дохода, предоставив справку о зарплате, налоговую декларацию, договор об оказании услуг. Таким образом, регулятор проверяет, что источник дохода отправителя легитимен.

Сколько можно сэкономить благодаря онлайн-переводам?

Можем рассмотреть гипотетическую ситуацию: человек обычно отправляет в среднем 200 евро в месяц. В офисе небанковской офлайн-системы денежных переводов с него возьмут в среднем 4% курсовой наценки и, например, 1% комиссии (общая стоимость перевода: 4 + 1 = 5%). При этом усредненная онлайн-система суммарно удержит всего 1,5%. Разница в стоимости отправки составит 5 – 1,5 = 3,5% или 7 евро в месяц. А значит, выбрав систему онлайн переводов, за год можно сэкономить 84 евро.

В приложении человек оставляет свои данные. Опасно ли это?

Интересно, что люди каждый день оставляют свои данные на десятках сайтов, но когда дело доходит до сознательного впечатывания имени, фамилии и номера паспорта, то сразу возникают сомнения. При отправке денег в любом случае нужно предоставлять свои данные, будь то банк, Western Union или онлайн-приложение.

В любой цивилизованной стране сфера денежных переводов находится под надзором регуляторов, которые требуют от всех систем собирать данные об отправителе и получателе. В Европе достаточно жесткое регулирование, и на уровне правового поля данные максимально защищены. Другой вопрос — как компании соблюдают эти требования.

Существует базовое правило финансовой гигиены и информационной безопасности, о котором следует помнить при совершении любых финансовых транзакций: всегда проверяйте информацию. О больших игроках на рынке ее можно легко найти. Это и отзывы (Trustрilot, Google Play, App Store), и данные на страницах регулятора, и лицензия, и упоминания в отраслевых изданиях, и т. п.

Что будет с деньгами, если человек совершил ошибку при вводе номера карты?

Вероятность такой ошибки близка к нулю. Обычно само приложение не дает вам ошибиться — при ошибке поле для ввода номера карты загорится красным.

Если же, допустим, случится ситуация, когда вы хотели отправить со своей карты деньги на карту одному другу, но случайно ввели номер карты второго вашего друга, то ничего не поделаешь: все переводы с карты на карту безотзывные, и если деньги ушли, значит, ушли.

Для людей, которые не знают или по какой-то причине не хотят вводить номер карты получателя, у нас (KoronaPay) для большинства стран предусмотрена опция перевода на имя, фамилию и номер телефона получателя. Такой перевод получатель может забрать наличными или самостоятельно зачислить на свою банковскую карту в нашем приложении. Преимуществом такого способа отправки денег является и то, что отправитель может исправить ошибочные данные или вернуть свой перевод до момента его выдачи получателю.

На каком языке заполнять данные в приложении?

Как уже было сказано, современные приложения разработаны так, что не позволят вам ввести данные неверно. Например, если клиент отправляет деньги из Чехии, то ввод данных будет возможен только латиницей. Сделано это для того, чтобы локальный регулятор всегда имел возможность проверить предоставленные данные.

На стороне получателя имя и фамилия переводятся в кириллицу с помощью таблицы транслитерации. Поэтому случаи, когда получателю не выдали перевод в связи с разницей в написании данных латиницей и кириллицей, очень редки, и это практически всегда только человеческий фактор.

Если возникает такая ситуация, мы связываемся с конкретным банком и решаем проблему. Это целый процесс. Чем дольше система переводов работает на рынке, тем отлаженнее этот механизм. Например, у нас за 20 лет успешной работы на рынке денежных переводов уже накоплен большой опыт, поэтому такие случаи редки.

Чего стоит ожидать в сфере денежных переводов в будущем?

Хороший вопрос. Ответ на него, как мне кажется, должен быть таким: того же, что ждет все клиентские сервисы в какой то обозримой перспективе – удешевления и упрощения. Сфера денежных переводов — не исключение, она тоже пойдет путем удешевления и упрощения. К сожалению, когда вопрос касается денег, есть много подводных камней, связанных с регулированием, которое не позволяет максимально упростить процесс денежных переводов для клиента (это лимиты на отправки и предоставление документов, и т. д). Но компании на рынке подходят к работе творчески и стараются с каждым годом упрощать свои процессы, несмотря на ужесточение регулирования.

Поэтому я думаю, что в будущем все будет дешевле, проще, нативнее и красивее.