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В Чехии сейчас лучшее время для поиска новой работы

В Чехии сейчас лучшее время для поиска новой работы

420on.cz 1821
​Судя по низкому уровню безработицы и большому количеству вакансий, у чехов сейчас очень приличные перспективы найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу.
В Чехии сейчас лучшее время для поиска новой работы

Даже на складах и логистических центрах, которые постоянно строятся в стране, растет доля автоматизации. Однако для этого требуются не только квалифицированные программисты, но и операторы. 

«Очереди в бюро по трудоустройству точно не образуются. Число безработных сокращается как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В декабре бюро по трудоустройству сообщили о 344 840 вакансиях. Даже зима не принесет резкого роста уровня безработицы», — сказала экономист Маркета Шихтаржова.

Например, в IT практически нет безработицы. Почти 90% опрошенных ИТ-специалистов не ищут работу, а те, кто ищет, делают это из-за перспективы более высоких заработков или большего количества свободного времени. Это следует из опроса No Fluff Jobs, в котором приняли участие почти 800 сотрудников в сфере IT.

При этом чешские ИТ-специалисты являются одними из самых высокооплачиваемых в отрасли в регионе Центральной и Восточной Европы. Треть из них зарабатывает более 67 000 крон в месяц.

Цифровизация в ближайшие годы в мире также приведет к серьезным изменениям на рынке труда. По оценкам PwC, до трети рабочих мест исчезнут или резко изменятся в следующем десятилетии. Половина процессов может быть автоматизирована с использованием современных технологий.

«Это не означает, что цифровизация повысит безработицу. Люди по-прежнему будут самым большим активом любой компании, их потенциал можно использовать для более специализированной деятельности. Однако оцифровка — это абсолютная необходимость для компаний, чтобы вообще выжить», — резюмировала партнер PwC Ольга Цилечкова.

В то же время специалисты сходятся во мнении, что нехватка людей, особенно работников физического труда, сохраняться в течение более длительного периода. Таким образом, компании будут конкурировать в поиске новых людей, предлагать новые льготы, растет интерес к курсам переподготовки.

Пятая часть всех официально объявленных вакансий в бюро по трудоустройству предназначена для мастеров. Наиболее востребованы у работодателей каменщики, плиточники, гипсокартонщики, штукатуры, сварщики, слесари и другие квалифицированные мастера строительного производства. Согласно статистическим отчетам, механики, электромеханики, слесари и маляры официально зарабатывают около 40 000 крон до вычета налогов в месяц.

Источник: novinky.cz

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Темы
работа безработица Чехия зарплата
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