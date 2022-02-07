Секреты диджитал-маркетинга: как продвигать свою компанию в Чехии

Как правильно использовать инструменты онлайн-маркетинга, чтобы успешно конкурировать на рынке? Какие тренды 2022 года нужно взять на заметку? И что мешает русскоязычным предпринимателям в Чехии увеличивать прибыль? Об этом мы поговорили с Анастасией Куликовой, стратегом и основательницей digital-агентства Sowa.

Фото: Анастасия Куликова

Давайте разберёмся в терминологии. Что такое digital-агентство: кому и с чем вы помогаете?

Мы предоставляем комплексный пакет услуг — помогаем брендам продвигать себя на рынке. Я продумываю стратегию и концепцию, составляю контент-планы. Мой муж Сергей отвечает за продажи и аналитику — он проанализирует процессы внутри компании и пользовательское поведение, подскажет, в каком направлении лучше двигаться.

Все клиенты хотят увеличить прибыль, но многие из них полагаются только на тренды — они думают, что достаточно сделать красивый аккаунт в Инстаграм и продажи взлетят. Но мы смотрим глубже. Есть ли на сайте форма для бронирования? Есть ли версия на чешском языке? Как менеджеры обрабатывают заявки? Используют ли скрипты? Мы за результат, поэтому подходим к задаче комплексно и можем отчитаться за каждую потраченную крону — любое действие совершаем с конкретной целью.

Если у бренда нет совсем ничего, наш дизайнер разработает логотип, фирменный стиль, подберет шрифты и цветовую палитру. Копирайтер подготовит посты для соцсетей и, например, тексты для вашего блога на сайте. Еще с нами работают таргетологи, методологи и smm-специалисты. Полноценная диджитал-команда!

Вы сказали, что все хотят увеличить продажи. Есть ли какой-то универсальный способ, который точно сработает?

Могу сказать, что главный тренд 2022 года — открытость. Теперь нужно показывать процессы и изнанку, а не только красивую картинку. Рынок устал потреблять некачественные услуги, поэтому важно выстраивать доверительные отношения со своим клиентом.

Бренды, у которых нет проблем с качеством, не боятся говорить о цене, производстве и даже о проблемах. И это важный элемент правильного позиционирования — транслируйте свои ценности и ваш клиент вас найдёт.

Пришла эпоха смыслов. Мы все чаще обращаем внимание на составы, стараемся выбирать экопродукты и думать об окружающем мире. Контент тоже должен быть созвучен нашим ценностям.

Еще один мощный инструмент — личный блог. Во-первых, ваш аккаунт в Инстаграм очень быстро и эффективно поможет проверить, насколько товар или услуга востребованы. Просто выложите сторис и посмотрите, какая будет реакция.

Во-вторых, психологически мы лучше вовлекаемся, когда понимаем, что с нами говорит не бренд, а человек. Поэтому рассказывать о своем продукте можно не только через аккаунт компании.

Продвижением личных и экспертных блогов мы тоже занимаемся. Здесь очень важно грамотно показать свои знания и экспертизу, но при этом не превратить блог в онлайн-энциклопедию — люди устали от информации, которая валится со всех сторон.

Как выделиться на фоне остальных компаний, когда в соцсетях идет «ожесточенная» борьба за внимание покупателя?

И снова — быть открытым. У нас есть любимый кейс, который показывает, что добиться крутого результата можно без вложений в рекламу и агрессивных продаж.

Сейчас мы работаем с крупным российским издательством, которое переводит на русский язык зарубежную гастролитературу. Это компания с 19-летней историей и сложной спецификой. Владелец пришёл с запросом — мы сделали все, что могли, но роста нет.

При этом продукт — уникальный. Это перевод рецептов с адаптацией и шикарными иллюстрациями, дорогая бумага и офсетная печать. Тираж не больше 1000 экземпляров. Такие книги нужно передавать из поколения в поколение.

Изучив специфику, я поняла, что весьма опрометчиво не рассказывать покупателям о процессах. О том, как все печатается, как создаются рецепты… Историй столько, что можно отдельную книгу написать, в этом очень много дополнительной ценности. Ее мы и подсветили.

Я поставила себя на место читателя и представила, что человек хотел бы узнать. Мы начали рассказывать об этом в постах и сторис, проводили конкурсы, задавали вопросы и собирали обратную связь. Над сайтом тоже пришлось поработать, он был очень неудобным для покупателя. Результат колоссальный — увеличили прибыль на 70%.

Цифра впечатляет, но это ведь российская компания. А как быть предпринимателям из Чехии? Они возразят — здесь все так не работает, у чехов другой менталитет.

Чехи такие же покупатели, как и любые другие. Есть много примеров, когда компания не побоялась выйти на чешскую аудиторию и все получилось. Находясь здесь, мы ведь постепенно меняемся. Мы уже знаем их менталитет, осталось только избавиться от страха.

Зачем ограничивать себя и отсекать такой большой пласт аудитории? Посмотрите на итальянские заведения, они играют на своей аутентичности. Я убеждена — если вы делаете классный продукт, найдутся покупатели. Неважно, на каком языке они говорят.

В нашей практике тоже есть пример, который подтверждает — менталитета бояться не надо. Недавно мы делали брендинг для автомойки в Германии. Мы создали персонажа, придумали ему характер, подобрали палитру и разработали логотип. Позиционировали себя как современную мойку премиум-класса. Для продвижения использовали наружные баннеры, рекламу на радио, листовки.

С момента открытия в июле и до конца декабря выручка росла на 30% каждую неделю — дальше уже вместимость боксов не позволяет. Мы продумывали концепцию, отталкиваясь от платежеспособности и потребностей целевой аудитории, а не от менталитета.

Бывает так, что у наших соотечественников нет даже соцсетей или версии сайта на чешском языке, но они уверенно заявляют, что с чехами их стратегия не работает. До Чехии глобальные тренды добираются чуть позже, поэтому здесь можно быть настоящим инноватором.

Собираетесь устроить диджитал-переворот на чешском рынке? Какие планы на 2022 год?

Долгое время я помогала другим, но своими соцсетями не занималась. Решила, что пора исправлять и уже взялась за свой личный бренд. Результат не заставил себя ждать, ближайшие две недели расписаны по минутам — мне предстоит провести 13 консультаций с потенциальными клиентами. Так и работает открытость — чтобы был спрос, нужно больше о себе рассказывать.

Планируем расширять команду и брать больше долгосрочных проектов. Я хочу активнее заняться продвижением и продюсированием экспертов. Вижу, что такой запрос есть. Ну и, конечно, пора и чешский рынок взорвать!



