Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.4
USD
21.58
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Работа в Чехии: журналист в команду 420on

Работа в Чехии: журналист в команду 420on

420on 683
Мы публикуем новости и полезные статьи о жизни в Чехии. Культура и наука, образование и карьера, путешествия и хобби, налоги и недвижимость — все это наши темы. Мы ищем автора с широким кругозором, идеальным знанием русского языка и готовностью создавать, перепридумывать, искать новые форматы и предлагать идеи.
Работа в Чехии: журналист в команду 420on

Чем вам предстоит заниматься: 

 

— составлять контент-планы, предлагать темы для материалов и искать героев;

— писать тексты: статьи и интервью, новости и заметки, анонсы и посты для соцсетей;

— общаться с нашими рекламодателями и готовить материалы по их техническому заданию.

 

Чего мы ждем от кандидатов: 

 

— высшее образование;

— идеальное знание русского языка;

— опыт работы с текстами (копирайтинг/журналистика);

— понимание контекста (мы пишем о Чехии, поэтому нам важно, чтобы вы были погружены в среду и понимали, о чем рассказываете);

— знание чешского и английского языка на базовом уровне (вам нужно будет собирать информацию и работать с источниками на чешском/английском языке);

— портфолио с примерами ваших текстов;

— большим преимуществом будут навыки работы в графических редакторах, увлечение фотографией или опыт работы в digital.

 

И, конечно, нам хочется работать с ответственным, инициативным, отзывчивым и креативным коллегой, готовым подхватывать задачи, реагировать на срочные инфоповоды и вместе с нами создавать лучшее русскоязычное СМИ о жизни в Чехии! 

 

Отправляйте ваши резюме и портфолио на почту [email protected] 

 

Не стесняйтесь рассказывать о вашем опыте и увлечениях, если вам кажется, что они помогут нам лучше познакомиться с вами!

 

Вознаграждение и удобный для вас график работы предлагаем обсудить во время собеседования.

Рассказать всем:
Темы
работа работа в Праге Чехия профессии
Читайте
по теме 
Во время эпидемии в Чехии на треть увеличилось количество рабочих из Украины
15.02.2022 09:52 Экономика
Во время эпидемии в Чехии на треть увеличилось количество рабочих из Украины
2719
Уровень безработицы в Чехии в январе вырос незначительно
08.02.2022 09:40 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в январе вырос незначительно
953
В Чехии вступили в силу новые правила тестирования и карантина
31.01.2022 08:17 Коронавирус
В Чехии вступили в силу новые правила тестирования и карантина
7204
Экс-глава Минфина Чехии потратила почти 2 миллиона крон на свою PR-кампанию в Instagram
28.01.2022 10:35 Экономика
Экс-глава Минфина Чехии потратила почти 2 миллиона крон на свою PR-кампанию в Instagram
2451
Последние новости:
21
февраля
Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
21.02.2022 21:45 Политика
Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
1096
Образование в Чехии: как уехать по обмену из чешского вуза
21.02.2022 20:41 Общество
Образование в Чехии: как уехать по обмену из чешского вуза
394
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha
21.02.2022 17:18 Культура
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha
403
Президент Чехии подписал поправки в закон о пандемии
21.02.2022 19:02 Коронавирус
Президент Чехии подписал поправки в закон о пандемии
953
Чешский производитель дронов Primoco UAV прекратил деятельность в России из-за санкций
21.02.2022 15:19 Экономика
Чешский производитель дронов Primoco UAV прекратил деятельность в России из-за санкций
901
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
21.02.2022 14:08 Экономика
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
466
Из-за роста цен на недвижимость в стране чехи стали покупать дома за рубежом
21.02.2022 09:56 Экономика
Из-за роста цен на недвижимость в стране чехи стали покупать дома за рубежом
1932
Чехия готовит дальнейшую помощь Украине
21.02.2022 09:04 Политика
Чехия готовит дальнейшую помощь Украине
1996
20
февраля
Собака задержала в Либерецком крае вора, укравшего племенного кролика
20.02.2022 13:02 Общество
Собака задержала в Либерецком крае вора, укравшего племенного кролика
1208
Премьер-министр Чехии: ситуация серьезная, в Европе есть угроза войны
20.02.2022 13:46 Политика
Премьер-министр Чехии: ситуация серьезная, в Европе есть угроза войны
4346


Мобильная версия