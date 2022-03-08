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В Чехии началась инвентаризация российского имущества

В Чехии началась инвентаризация российского имущества

420on.cz 138
​В Чехии насчитывается более 12 000 компаний, у которых есть как минимум один конечный владелец в России. Предполагается, что эти компании будут лишены субсидий, участия в государственных закупках и инвестиционных проектах.
В Чехии началась инвентаризация российского имущества

В Чехии после вторжения российских войск на Украину началась инвентаризация российского имущества. В этом процессе участвуют несколько министерств. Государственные органы также сотрудничают с некоторыми частными компаниями, предложившими помощь при анализе данных.

Срока проведения инвентаризации нет. Цель состоит в том, чтобы составить список имущества, на которое могут быть наложены дальнейшие санкции.

Правительство не скрывает, что цель — отрезать российские, а также белорусские компании от денег из госбюджета, но возможно и замораживание или конфискация части имущества.

Также пока неясно, какие активы пострадают от санкций. Этим вопросом будет заниматься правительство.

«Все международные санкции предусмотрены Управлением финансового анализа в соответствии с законом. Чешское правительство готовит свои санкции против компаний с российскими собственниками. Из-за деликатности темы мы пока не можем предоставить какую-либо информацию, но в связи с этим может быть изменено законодательство», — сказал министр финансов Збынек Станюра (ODS).

Согласно собранных данным, в списке уже есть 12 565 компаний, имеющих хотя бы одного реального владельца в России.

Степень, в которой компании будут «затронуты», теперь является предметом переговоров в правящей коалиции. Дело в том, что записи в реестрах о реальных владельцах компаний не всегда вызывают доверие. Для некоторых компаний в качестве реальных владельцев указаны люди, которые явно не являются фактическими владельцами.

Это можно проиллюстрировать на примере компании Vemex, которая продает газ и электроэнергию на чешском рынке и многие годы контролируется российским газовым гигантом «Газпром». Однако в реестре бенефициарных собственников прямым бенефициарным собственником значится россиянин Вячеслав Салычев, проживающий в Германии.

Инвентаризация должна в конечном итоге помочь правительству отрезать все компании с российскими (но также и белорусскими) совладельцами от государственных денег. Это означало бы, что эти компании не могли бы получать никаких субсидий, участвовать в государственных закупках и инвестиционных проектах. Исключение будут составлять компании, которые прямо осуждают российскую агрессию и военные преступления на Украине.

Известны также случаи, когда деньги чешских налогоплательщиков субсидируются компаниями богатых российских олигархов. Чешские СМИ сообщали о компании чеченской семьи Бажаевых, давно связанную с президентом Путиным, которая, среди прочего, имеет охотничий замок в западной Богемии и получила на него субсидию от министерства культуры.

Анализ активов готовит Министерство промышленности и торговли во главе с Йозефом Сикелем, однако конкретные меры будут исходить от Минфина.

Кабмин Чехии в настоящее время сосредоточен на доле собственности в стратегических компаниях или участии Чехии в международных финансовых организациях. Уже на прошлой неделе правительство Чехии подписало предложение о выходе из двух постсоветских банков, в которых Чехия работала с 60-х и 70-х годов.

Выйдя из Международного банка экономического сотрудничества (MBHS) и Международного инвестиционного банка (MIB), чехи вынудили другие государства-члены ЕС и НАТО пойти на аналогичный шаг. В случае с MBHS также говорят о возможности прекращения деятельности банка.

Министры также проверят структуры собственности стратегически важных и важных с точки зрения безопасности компаний, в которых россияне имеют долю собственности.

Примером может служить Институт ядерных исследований Řež. Хотя 52% акций принадлежат отечественному энергетическому лидеру ČEZ, миноритарный пакет акций в размере 17,39% принадлежит машиностроительному заводу Škoda JS в Пльзене, которым владеет российский Газпромбанк (банк находится в санкционном списке США).

Министры правительства Петра Фиалы в настоящее время анализируют, как поступить в описанной выше ситуации, например, в отношении государственных закупок.

Инвентаризация затронет и недвижимость — дома, квартиры и другое имущество тех россиян, которые находятся в европейских или американских санкционных списках. Результатом такой аналитической работы должно стать то, что у высокопоставленных российских чиновников и олигархов в свидетельстве о праве собственности появится отметка в чешском кадастре о том, что собственник находится в санкционном списке.

Вопрос заключается в том, как далеко можно зайти с замораживанием или, возможно, конфискацией недвижимости. Как указывает депутат Михал Зуна, кроме относительно узкого круга подсанкционных лиц в Чехии есть еще две группы россиян. С одной стороны, люди, у которых тоже прослеживается связь с режимом Путина, но которые пока не числятся в санкционных списках. А потом третья группа — это чаще всего обычные россияне, купившие одну квартиру в Чехии и не представляющие угрозы безопасности. 

«Конечно, труднее всего будет определить границу, если мы не хотим применять принцип коллективной вины и точно не хотим всех экспроприировать», — видит главную проблему глава парламентской комиссии FAÚ Михал Зуна.

Одним из итогов заседания контрольной комиссии FAÚ стал призыв к финансовым аналитикам усилить контроль над финансовыми операциями и операциями с недвижимостью российских и белорусских структур. 

По мнению депутатов, Финансовому аналитическому управлению также следует уделять больше внимания тому, чтобы все заинтересованные предприниматели соблюдали закон о борьбе с отмыванием денег и сообщали обо всех подозрительных операциях. Критика направлена ​​в основном на агентства недвижимости, некоторые из которых, по мнению депутатов Европарламента, пренебрегают своими обязанностями, а количество зарегистрированных сделок с их стороны минимально.

Ян Борувка, генеральный секретарь Ассоциации агентов по недвижимости Чешской Республики, признает, что в последние годы агенты по недвижимости не проявляли активности в этом направлении. И только после нескольких штрафов от FAÚ ситуация изменилась. 

«Но вопрос еще в том, как агент по недвижимости должен знать, что это подозрительное лицо и подозрительная сделка. По цвету волос или по чему? Клиенты также чувствуют себя затронутыми, когда мы спрашиваем, откуда они взяли деньги. Мы не полицейские, и у нас нет даже тех возможностей, которые есть у банков или страховых компаний», — объясняет Борувка.

Тем не менее, Ассоциация агентов по недвижимости готовит к этому четвергу бесплатный онлайн-семинар, на котором она хотела бы обучить брокеров по недвижимости вопросам соблюдения закона об отмывании денег. Причем с упором на российских и белорусских клиентов. «Интерес высок», — отметил Борувка.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
имущество Россия чиновники Чехия покупка недвижимости События на Украине
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