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Россиянам, которые имеют связь с Чехией, усложнили процесс купли-продажи недвижимости в РФ

Россиянам, которые имеют связь с Чехией, усложнили процесс купли-продажи недвижимости в РФ

anastasiia_kn 220
В законе от первого числа это обозначается как «дополнительные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Меры относятся и к сделкам по недвижимости.
Россиянам, которые имеют связь с Чехией, усложнили процесс купли-продажи недвижимости в РФ

Со второго марта 2022 года в РФ устанавливается «особый порядок» заключения сделок по недвижимости с иностранцами, которые имеют отношение к недружественным странам.

В законе от первого числа это обозначается как «дополнительные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Меры относятся и к определенного рода сделкам по недвижимости:

«Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия». 

 

Напоминаем, что Чехия к таким государствам также относится. К иностранным лицам, совершающим недружественные действия, относятся те, кто:

— имеют гражданство этих государств (в том числе Чехии);

— данные государства являются местом их регистрации;

— местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности;

— местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности.

Касается это и сделок с лицами, которые «находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности».

На операции такого рода теперь потребуется особое разрешение:

«Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги [...] могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций)».

На данный момент неизвестно, как именно на практике будет трактоваться и выполняться закон.


Источники: tass.ru, kremlin.ru

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