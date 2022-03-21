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Как иностранцу открыть самозанятость в Чехии. Инструкция для украинцев

Как иностранцу открыть самозанятость в Чехии. Инструкция для украинцев

anastasiia_kn 58
Многие беженцы из Украины хотят быть самозанятыми в Чехии. Как начать, что вам понадобится и сколько это будет стоить?
Как иностранцу открыть самозанятость в Чехии. Инструкция для украинцев

Куда пойти, чтобы открыть самозанятость?

Вы не можете просто начать выполнять заказы (фриланс) в Чехии. Нужно, чтобы ваша деятельность, если это основной вид дохода, была занесена в официальный реестр. 

Получить торговую лицензию можно в любом центральном пункте регистрации. Это любой ближащий Živnostenký úřad или Czech POINT, который вы можете найти в некоторых отделениях почты Чехии. Там, по сути, вы только заполняете регистрационную форму, с чем вам могут помочь сотрудники офиса, и предоставляете необходимые документы на стойке регистрации.

Приготовьтесь, что вы заплатите 1000 чешских крон в кассе как часть административного сбора только за то, что вы станете предпринимателем-физическим лицом.

Через несколько дней после принятия заявки вы получите выписку из торгового реестра, которая служит подтверждением открыватия самозанятости, и вам будет присвоен ваш идентификационный номер.

 

Какие документы нужны для открытия самозанятости?

Основным условием для начала предпринимательства самозанятого является возраст — старше 18 лет и отсутствие судимости. Какие документы показать:

— удостоверение личности,

— выданная виза, постоянный или временный вид на жительство,

— подтверждение оплаты административного сбора,

— подтверждение профессиональной компетентности в соответствии с предметом бизнеса — для некоторых ниш,

— выписка из судимости из страны проживания, которая должна быть не старше 90 дней и должна быть официально заверена (Výpis z Rejstříku trestů),

— согласие владельца помощения на место ведения бизнеса (юридический адрес), если вы не владеете помещением, в котором будете заниматься самозанятостью.

 

Где можно получить выписку из судимости?

Иностранцы могут получить его в Czech POINT. Вам понадобится паспорт, а также свидетельство о рождении.

 

Куда сообщить об открытии самозанятости?

Вы должны сообщить о самозанятости в медицинскую страховую компанию, которая присвоит вам сумму оплаты медицинского страхования. Также необходимо сообщить о своей деятельности в районное управление социального страхования (пенсионное страхование). В обоих случаях вы должны сделать это в течение 8 дней после открытия самозанятости.

Вы получите письмо из обоих учреждений, а также из центрального регистрационного пункта. В нем будут указаны ваши обязательства по уплате страховых взносов.

 

Сдача отчетности в налоговую инспекцию

Вам необходимо зарегистрироваться в налоговой, в чем вам поможет форма «Заявление о постановке на учет для физических лиц», которую вы доставляете в налоговую либо лично, либо по почте. Впоследствии вы также получите письмо, и вам будет присвоен номер плательщика НДС или идентификационный номер налогоплательщика.

 

Заявки можно подавать и в электронном виде в Чешской Республике через систему Datová schranka, ее тоже можно открыть через отделение Czech POINT.

Минимальные страховые взносы в месяц в 2022 году:

— социальное страхование - 2 841 крон,

— медицинская страховка - 2 627 крон.

 

Источник: finance.cz



За более детальной информацией можно обратиться к одному из волонтеров-юристов по вопросу «živnostenská oprávnění».

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Темы
индивидуальный предприниматель Чехия Украина
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