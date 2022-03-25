Ипотека в Чехии с 1 апреля: тот же доход, но значительно более низкий кредит

Условия выдачи ипотечных кредитов в Чехии ужесточаются, банки кредитуют все меньше людей. Это связано с новыми требованиями, которые Чешский национальный банк (ЧНБ) установил для предоставления ипотечных кредитов. Рост процентных ставок и цен на недвижимость продолжают затягивать петлю.

Вы покупаете недвижимость в ипотеку? Если вам 36 лет или больше, вы должны заплатить первый взнос в размере 20%. Банки начнут применять новые условия выдачи ипотеки с 1 апреля. Они касаются не только максимальной суммы ипотеки по отношению к цене имущества, но и отношения общей суммы долга и погашения кредита к доходу заемщика. Это значит, что меньше людей смогут оформить ипотечный кредит, поскольку нужно будет иметь более высокие доходы и больше собственных ресурсов.

Основные кредитные показатели

Отношение LTV (Loan to Value) представляет собой процентное соотношение между суммой кредита и стоимостью заложенного имущества. ЧНБ рекомендует, чтобы этот показатель не превышал 90% для новых кредитов и 80% с апреля 2022 года (90% для лиц моложе 36 лет, приобретающих собственное жилье).

Соотношение DTI (долг к доходу) представляет собой отношение суммы общего долга заявителя к сумме его/ее чистого годового дохода. ЧНБ установил этот показатель на уровне 8,5 с апреля 2022 года (9,5 для молодых людей до 36 лет).

Показатель DSTI (Обслуживание долга к доходу) представляет собой процентную долю среднегодовых расходов заявителя на получение кредита в результате его общего долга (так называемое обслуживание долга) в его годовом чистом доходе. Проще говоря, это процент от общей суммы всех ежемесячных платежей в чистом ежемесячном доходе соискателя кредита. С апреля 2022 года ЧНБ установил этот показатель на уровне 45% (50% для молодежи до 36 лет).

Комментарии экспертов

«Что касается DSTI, еще недавно клиент в возрасте старше 36 лет с чистым ежемесячным доходом чуть более 51 000 крон мог получить ипотечный кредит на 5 миллионов крон. По новым условиям его чистый доход должен составлять более 57 тысяч крон», — говорит Иржи Сикора, аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

«В DTI, если клиент имел годовой доход в размере 612 тысяч крон, то есть ежемесячный доход в размере 51 тысячи, клиент старше 36 лет мог получить кредит на общую сумму 5 814 000 крон. По новым требованиям уже только 5 202 000 крон», — добавил он.

Нынешнее сочетание экономической ситуации и регулирования ипотеки становится все более неблагоприятным. «Сочетание роста цен на недвижимость, лимита LTV и лимита DSTI в связи со значительным ростом ставок является довольно ограничивающим фактором», — говорит Дэвид Эйм из консалтинговой компании Gepard Finance.

По словам пресс-секретаря банка Moneta Зузаны Филиповой, клиенты чаще всего не проходят по показателю DSTI, но с ростом цен на недвижимость показатели DTI и LTV также являются ограничивающим фактором.

Повышение процентной ставки существенно отражается в лимите DSTI, который указывает на максимально допустимое соотношение между ежемесячными платежами и доходом заявителя. «По мере роста процентных ставок сумма взноса увеличивается, и в настоящее время клиенты не проходят по лимиту DSTI чаще, чем год назад», — сказал он.

В апреле 2021 года средняя ставка по ипотеке составляла 2,4% годовых. В настоящее время она составляет 4,89% в год. «Возьмем клиента с доходом 40 тысяч крон, мы ищем кредит со сроком погашения 30 лет, погашение которого равно 45% дохода клиента при заданной процентной ставке. В апреле 2021 года сумма кредита составляла 4,6 миллиона крон, сейчас — 3,4 миллиона», — подсчитывает Эйм.

Представитель группы ČSOB приводит пример пятимиллионной ипотеки со сроком погашения 30 лет: «Клиенту в возрасте до 36 лет без дополнительного долга требуется чистый доход в размере не менее 50 000 крон после 1 апреля, клиенту старше 36 лет 55 600 крон».

Модельный пример

Человек берет ипотечный кредит в 5 млн на 30 лет с фиксированным сроком на 5 лет. При процентной ставке 4,5% ежемесячный платеж будет составлять 25 334 крон.

Согласно новым правилам, параметр DSTI (соотношение между общими ежемесячными платежами по долгу соискателя кредита и его чистым месячным доходом) не должен превышать 45% от дохода семьи соискателя, поэтому доход семьи должен превышать 56 300 крон. (Предположим, что заемщик будет выплачивать только этот ипотечный кредит и никакие другие кредиты.)

Для клиентов моложе 36 лет действуют несколько более мягкие условия – взнос не должен превышать 50% от дохода. Таким образом, доход от границы достигает 50 668 крон.

Параметр DTI (общая задолженность заявителя, кратная его чистому годовому доходу) в этом случае должен выполняться для обеих возрастных групп.

На практике новые лимиты начали действовать раньше 1 апреля

«Решающей датой, когда должны быть выполнены условия, является дата подписания контракта. Учитывая, что с момента подачи заявки на ипотечный кредит до момента подписания пройдет неделя, а то и больше, банки уже оценивают лимиты по новым моделям», — поясняет Дэвид Эйм.

В феврале ипотечный рынок Чехии продолжал существенно замедляться. В феврале банки и строительные общества предоставили ипотечные кредиты на общую сумму более 25,1 млрд крон. По сравнению с январем это меньше на 7,5 млрд крон, т.е. на 23%. Такая же тенденция наблюдается и в количестве выданных ипотечных кредитов, которое в феврале сократилось на 23% по сравнению с предыдущим месяцем — с 10 000 до 7 900. Это наименьшее количество выданных ипотечных кредитов с января 2020 года.

Источник: seznamzpravy.cz