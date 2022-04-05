Цены на квартиры в Брно впервые за десять лет перестали расти

​После нескольких лет резкого роста цены на новые квартиры в Брно находятся на историческом максимуме, однако сейчас рост прекратился. Стоимость квадратного метра в новостройках превысила 120 000 крон.

Неопределенность в отношении войны в Украине и более высокие ставки по ипотечным кредитам замедлили резкий рост цен на квартиры в крупных городах. Об этом свидетельствуют актуальные брненские данные девелоперской компании Trikaya.

По данным за первый квартал этого года, новая однокомнатная квартира в Брно с планировкой 1+кк и площадью 40 квадратных метров продается за 5 миллионов крон. Однако впервые за десять лет рост цен значительно замедлился. Квадратный метр в новостройке в Брно продается в среднем за 122 тысячи крон.

По сравнению с тем же периодом прошлого года это огромный рост более чем на 25%, но по сравнению с последним кварталом 2021 года цены уже стагнируют. «Из-за огромного роста цен на новые квартиры за последний год, особенно во второй половине года, мы наблюдаем относительную стагнацию. Однако неясно, означает ли это достижение предельной цены при продаже новых квартир в Брно. Еще слишком рано для таких прогнозов, и цифры за следующие кварталы покажут реальность», — сказал Далибор Ламка, председатель правления Trikaya.

Аналогичное «замедление» зафиксировал и Kompas nabídkových cen, который анализирует данные крупнейшего интернет-портала с недвижимостью Sreality.cz. До февраля этого года квартиры в новостройках дорожали. Однако в марте цены изменились незначительно. Квадратный метр новой квартиры в Брно сейчас стоит в среднем 119 тысяч крон.

В начале апреля застройщики в Брно предложили почти 1200 новых квартир в 36 различных проектах. Предложений сейчас на 10% больше, чем в марте прошлого года. Средняя цена проданных квартир достигла 6,8 млн крон, покупателей больше всего интересуют небольшие квартиры с планировкой 1+кк или 2+кк.

Владелец брненского агентства недвижимости RE / MAX Delux Томаш Шимек следит за развитием рынка в трех категориях. По его словам, цены на инвестиционные квартиры и стартап-недвижимость все еще растут до пяти миллионов крон. Самые маленькие студии накапливаются инвесторами и сдаются в аренду.

«Кроме того, это жилье для классической семьи с двумя детьми, т.е. преимущественно 3+1 и 4+кк. Там рост цен на недвижимость практически прекратился или очень скромный, но снижать цену пока не приходится», — описал он ситуацию.

В третьей категории недвижимости премиум-класса с ценой выше 15 миллионов крон продавцам даже пришлось снизить цены, чтобы заключить сделку. «Сейчас мало кто интересуется этой роскошной недвижимостью, и потенциальные покупатели очень сильно раздумывают, стоит ли совершать покупку. В будущем мы ожидаем, что реализовать эти объекты на рынке недвижимости будет намного сложнее», — добавил Шимек.

По мнению экспертов, охлаждение рынка недвижимости связано с аспектами, связанными с вторжением России в Украину и новыми условиями ипотечного кредитования. Чешский национальный банк неоднократно повышает ключевую процентную ставку, в последний раз — до 5%.

Таким образом, недвижимость становится все более недоступной для постоянно растущей группы людей, даже при ужесточении условий для получения ипотечного кредита. Сокращается количество покупателей и, наоборот, увеличивается количество продавцов на рынке, которые оценивают недвижимость, ранее купленную по более дешевой цене.

В Брно, как и в Праге, уже давно спрос на новые квартиры значительно превышает предложение. Основные причины — долгие процессы получения разрешений и устаревшие планы зонирования.

Эксперты не решаются оценить, как дальше будет развиваться рынок. «Для меня война на Украине сейчас является решающим фактором. Если это скоро закончится, я верю, что бизнес с недвижимостью снова начнет двигаться. Цены не будут расти так быстро, например, из-за интервенций Чешского национального банка, но в долгосрочной перспективе так оно и было. Кроме того, у нас здесь высокая инфляция, поэтому в долгосрочной перспективе цены на недвижимость будут расти», — добавил Шимек.

Ламка также не ожидает большого падения цен и удешевления квартир. «В контексте текущей макроэкономической ситуации я не вижу достаточно места для значительного падения цен, более вероятно, что у покупателя в будущем будет больше выбора, и он предпочтет лучший проект в хорошем месте. Готовность платить высокую цену за собственное жилье будет тесно связана со спросом на проекты энергоэффективности и их устойчивостью», — сказал Ламка.

Источник: seznamzpravy.cz

