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Россиянину из санкционного списка запрещено совершать сделки с отелем в Марианских Лазнях

Россиянину из санкционного списка запрещено совершать сделки с отелем в Марианских Лазнях

420on.cz 771
​Управление финансового анализа Минфина Чехии превентивно запретило управление активами компании, которой владеет россиянин Александр Пумпянский, находящийся в санкционном списке ЕС.
Россиянину из санкционного списка запрещено совершать сделки с отелем в Марианских Лазнях

По сообщению Чешского телевидения, речь идет об отеле Westend в Марианских Лазнях.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Микаэла Лагронова. «Я могу только подтвердить, что собственность опечатана», — кратко сказала она.

С момента начала военных действий в Украине Чехия заморозила активы российских компаний или россиян, близких к президенту Владимиру Путину, на общую сумму в несколько сотен миллионов крон. Минфин не хочет уточнять, о каких именно активов идет речь, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

«Мы связаны конфиденциальностью, поэтому не можем комментировать конкретные меры. Могу только сказать, что это банковские счета, но, конечно, есть еще недвижимость и доли в компаниях», — сказала Лагронова.

Все организации и лица, подпадающие под санкции, находятся в европейских санкционных списках и основаны на пяти утвержденных санкционных пакетах, принятых ЕС в прошлом.

В некоторых европейских странах уже арестованы или конфискованы конкретные активы российских олигархов. Однако, по словам представителей Минфина, чешское законодательство не допускает такой процедуры.

«В настоящее время Министерство регионального развития, иностранных дел и финансов совместно с Законодательным советом правительства готовит новый закон, которое позволит, в том числе, белорусским и российским компаниям, связанным с администрацией Путина, отрезать любые госзакупки, льготы и субсидии», — заявила пресс-секретарь Минфина. Пакет законов должен быть готов в течение нескольких недель или месяцев.

«Правительство хотело бы расширить европейский санкционный список, включив в него некоторые имена и организации, которых там нет, и мы считаем важным, чтобы они там были. Над этим сейчас ведется работа, это решается во взаимодействии с FAU, которое отберет субъекты и обсудит это со спецслужбами и силовиками», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Министерство финансов Россия Украина
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