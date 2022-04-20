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В Чехии начнут ремонтировать поврежденные на войне украинские танки

В Чехии начнут ремонтировать поврежденные на войне украинские танки

420on.cz 133
В начале апреля Украина обратилась к Чехии и Словакии с просьбой отремонтировать ее военную технику. К танкам в будущем могли добавиться бронетранспортеры.
Фото: Martin Dorazín
В Чехии начнут ремонтировать поврежденные на войне украинские танки

Министерство обороны Чехии при участии своего Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) разрешит ремонтировать поврежденную украинскую военную технику на чешских оружейных заводах. Эту информацию подтвердила министр обороны Яна Чернохова.

Первыми прибудут танки Т-64. Они должны быть отремонтированы на заводах Czechoslovak Group Михала Стрнада. В дальнейшем ожидается расширение ремонтно-сервисных работ с привлечением других чешских компаний.

"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта военной техники, которая нуждается в вводе в эксплуатацию или была повреждена в ходе боевых действий", — сказала министр.

По ее словам, это еще один способ помочь Украине в войне с Россией. На данный момент Чехия передала украинской армии военной техники на сумму около двух миллиардов крон. 

В Чехии и, возможно, в Словакии будут ремонтировать сильно поврежденные машины или те, которые необходимо ввести в эксплуатацию после длительного хранения. Украинцы также получили танки из Чехии с 80-х годов, которые чешская армия давно не использовала.

Мелкие неисправности продолжит ремонтировать украинская армия на своей территории.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
оружие Чехия Украина
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