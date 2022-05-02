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Чехия отправила Украине военную помощь на 3 миллиарда крон

Чехия отправила Украине военную помощь на 3 миллиарда крон

420on.cz 43
На данный момент Чехия предоставила Украине военную помощь почти на три миллиарда крон. Об этом заявила Яна Зехмейстерова из пресс-службы Минобороны. Подробности поставок Минобороны не разглашает из соображений безопасности.
Чехия отправила Украине военную помощь на 3 миллиарда крон

В то же время Яна Зехмейстерова подтвердила, что Чехия ведет переговоры с Германией о создании модели сотрудничества относительно военной помощи Украине.

Немецкая ежедневная газета Die Welt на этой неделе заявила со ссылкой на свои источники, что Германия предложила Чехии военную технику и оружие в качестве замены техники, которую Прага предоставит украинской армии. Чешская армия может отправить в Украину старую технику, с которой справляются украинские солдаты.

«На данный момент немецкая сторона говорит о создании модели сотрудничества, а не о конкретном предложении. Мы рады, что немецкая сторона решила активизировать военную помощь Украине», — сказала Яна Зехмейстерова. По ее словам, Чехия пока не ведет переговоров о подобном предложении с другими союзниками.

С начала войны Чехия отправляла на оккупированную Украину стрелковое оружие, ракеты и медицинское оборудование. Затем власти перестали указывать точный состав заказов из соображений безопасности. «Текущая стоимость военной помощи Украине в настоящее время составляет почти три миллиарда крон», — сказала пресс-секретарь.

По данным СМИ, Чехия также направила в Украину тяжелую технику, в том числе самоходные гаубицы Dana, реактивные систему залпового огня RM-70 Grad, танки Т-72 и боевые машины пехоты. В министерстве пока это не подтвердили.

Украина также получила военную технику из Чехии, которая была закуплена благодаря сбору, организованному с помощью Минобороны посольством Украины. К середине апреля люди и компании отправили помощь на сумму более одного миллиарда крон.

В то же время к ремонту украинской военной техники подключились чешские оружейные компании. На прошлой неделе министерство обороны объявило, что первый контракт — это ремонт танков Т-64 компаниями Чехословацкой группы.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
финансовая помощь Чехия Украина оружие война
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