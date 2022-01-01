Чехия отказала в предоставлении визы защиты 1400 беженцам из Украины

1400 украинских беженцев получили отказ в предоставлении визы защиты с начала войны в Украине. Об этом во вторник заявил Мартин Вондрашек. Наиболее распространенными причинами были либо двойное гражданство, либо тот факт, что они уже обращались за временной защитой в другую страну Евросоюза, а затем в Чехию.

«Мы предоставили временную защиту для почти 360 000 человек, но мы также заявили об отказе примерно в 1400 случаях», — сказал Вондрашек.

Касается и нелегалов

В дополнение к двум основным причинам он также упомянул, что временная защита не была получена и теми, кто проживал в Чешской Республике до начала войны нелегально.

«Я не исключаю, что такие люди тоже просили временную защиту. Бывают случаи, когда иностранец имеет два проездных документа и предъявляет один, который совершенно чист и говорит, что он сбежал из Киева, но не получил штампа по причине гуманитарной катастрофы после начала войны», — сказал глава полиции.

Чисто теоретически, по его словам, даже такой человек мог бы получить защиту, если бы его не было в базах данных полиции. «Но это всего лишь некоторые случаи», — говорит Вондрашек.

Он добавил, что из 1400 случаев, когда Чехия отказала в предоставлении временной защиты, подавляющее большинство было людьми с украинским гражданством, но многие из них также имели паспорт другого государства-члена ЕС, чаще всего Венгрии. Эта проблема недавно возникла, например, среди беженцев-цыган, которые направились в Прагу. Те из них, кто имели двойное гражданство, получали отказ на гуманитарную помощь в Чехии.

Наоборот, иностранцы, которые оставались в Чехии до начала войны в Украине благодаря краткосрочным девяностодневным визам, могли претендовать на временную защиту, а значит, и на гуманитарные льготы и социальную помощь.

«Те, кто имел краткосрочное пребывание в Чешской Республике, имели право на получение визы временной защиты, это порядка нескольких тысяч человек», — заявил во вторник министр внутренних дел Вит Ракушан.

Вондрашек уточнил, что до начала войны в Чехии было около 60 000 человек, имевших краткосрочные визы на девяносто дней и, следовательно, они имели право ходатайствовать о временной защите. Сколько из них уже подались такую защиту, станет ясно в ближайшие дни.

«Те, кто находились здесь незаконно и не имели права на временную защиту, в рамках объявленного запрета на депортацию получили статус, так называемого терпения, на территории без претензий на льготы временной защиты», — заявил министр внутренних дел.

По словам Вондрашека, в Чехии есть два типа «нелегалов». Во-первых, те, кто каким-то образом пересек шенгенскую границу и находился в Чехии совершенно нелегально, или люди, у которых истек срок краткосрочного пребывания в Чехии, но они все же остались там.

Второй тип – это иностранцы, которые хоть и имели вид на жительство в Чехии, но зачастую лишь кратковременный и работали нелегально. Непонятно, сколько таких украинцев сейчас находится в Чехии и легализовали ли они вообще свою работу после получения визы временной защиты.

По состоянию на понедельник Министерство труда и социальных дел зарегистрировало 63 тысячи трудоустроенных украинцев, которые имеют временную защиту в Чехии. Это более пятой части от общего числа 300 000 беженцев, которые в настоящее время остаются в Чешской Республике. Большинство сотрудников, т.е. 45 000 человек, составляют женщины.



Источник: novinky.cz

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