Инфляция пока не повлияла на запланированные покупки чехов

Рост цен с начала года еще не оказал существенного влияния на запланированные, более крупные покупки или расходы в чешских семьях. Только часть людей изменила свои планы, остальные оплачивают покупки из накопленных средств или текущей зарплаты.

К более крупным расходам чешских домохозяйств, запланированным заранее, относятся, например, реконструкция дома или квартиры, покупка автомобиля, бытовой техники или электроники, а также оплата отпуска.

Лишь от 6% до 11% чехов, опрошенных агентством STEM/MARK, сообщили, что рост цен настолько повлиял на их планы, что они отменили покупки в этом году. В основном это касалось отпуска, покупки автомобиля, электроники и другой бытовой техники, одежды, а также финансирования реконструкции или учебного курса.

Наоборот, не откладывали, в основном из-за опасений роста цен, покупку оборудования для энергосамообеспечения, 25% населения оплачивали эти расходы.

Более половины респондентов отметили, что высокая инфляция не является поводом для отказа от решения о покупке товара.

Подавляющее большинство совершенных покупок было профинансировано чехами из собственных средств либо из текущей заработной платы, либо из сэкономленных сбережений. Чехи чаще использовали кредит на оборудование для усиления энергосамообеспечения (43%), на реконструкцию или переоборудование дома, квартиры (22%) или при покупке автомобиля (21%).

Непредвиденная жизненная ситуация пугает чехов, они боятся, что не будет достаточно денег, чтобы погасить имеющиеся кредиты. В таком случае каждый четвертый согласился бы на отсрочку или уменьшение рассрочки.

Пятая часть людей попыталась бы найти дополнительный заработок, еще 20% обратились бы за помощью к семье или друзьям. Восемь человек из ста сократили бы другие текущие расходы.

Источник: novinky.cz