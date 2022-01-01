Средняя заработная плата в Чехии в I квартале снизилась почти на 4 процента в реальном выражении

​Средняя заработная плата в Чешской Республике в первом квартале этого года с учетом инфляции снизилась в среднем на 3,7%. Это следует из оценок аналитиков, которых опросило ЧТК. По мнению экономистов, высокая инфляция обесценит рост заработной платы в течение этого года, а во втором квартале ожидается еще большее реальное снижение.

Номинально, без учета инфляции, средняя заработная плата выросла в среднем примерно на 7,2% в первом квартале 2022 года.

Статистическое управление Чехии опубликует данные о средней заработной плате за первый квартал во вторник, 7 июня. В целом две трети работников в стране не получают средней заработной платы. В четвертом квартале прошлого года средняя заработная плата выросла на 4% в годовом исчислении — до 40 135 крон. Однако в реальном выражении, т.е. с учетом роста потребительских цен, средняя зарплата снизилась на 2%.

«Этот год будет отмечен резким снижением реальной заработной платы в большинстве секторов экономики. Средняя инфляция может достигать 14% и это цифра, которую подавляющее большинство компаний не достигает при повышении заработной платы, тем более в условиях резкого роста цен на электроэнергию», — сказал главный экономист Creditas Петр Дуфек.

По словам главного экономиста UniCredit Bank Павла Собишека, еще более глубокого падения реальной заработной платы можно ожидать во втором квартале этого года.

По мнению аналитика Akcenta Мирослава Новака, снижение реальной заработной платы будет еще более заметным в ближайшие кварталы этого года. «В целом за этот год, при ожидаемом росте номинальной заработной платы от 6% до 7% и потребительской инфляции от 14% до 15%, реальная заработная плата упадет примерно на 8%. Такое глубокое снижение реальной заработной платы будет совершенно беспрецедентным», — он сказал.

В прошлом году средняя заработная плата выросла на 3,3% — до 35 338 крон. С учетом роста потребительских цен доходы выросли на 1,1% в реальном выражении.

Источник: ceskenoviny.cz