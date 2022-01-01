Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Средняя заработная плата в Чехии в I квартале снизилась почти на 4 процента в реальном выражении

Средняя заработная плата в Чехии в I квартале снизилась почти на 4 процента в реальном выражении

Партнер рубрики:
420on.cz
05 июня
10:23
513
​Средняя заработная плата в Чешской Республике в первом квартале этого года с учетом инфляции снизилась в среднем на 3,7%. Это следует из оценок аналитиков, которых опросило ЧТК. По мнению экономистов, высокая инфляция обесценит рост заработной платы в течение этого года, а во втором квартале ожидается еще большее реальное снижение.

Средняя заработная плата в Чехии в I квартале снизилась почти на 4 процента в реальном выражении

Номинально, без учета инфляции, средняя заработная плата выросла в среднем примерно на 7,2% в первом квартале 2022 года.

Статистическое управление Чехии опубликует данные о средней заработной плате за первый квартал во вторник, 7 июня. В целом две трети работников в стране не получают средней заработной платы. В четвертом квартале прошлого года средняя заработная плата выросла на 4% в годовом исчислении — до 40 135 крон. Однако в реальном выражении, т.е. с учетом роста потребительских цен, средняя зарплата снизилась на 2%.

«Этот год будет отмечен резким снижением реальной заработной платы в большинстве секторов экономики. Средняя инфляция может достигать 14% и это цифра, которую подавляющее большинство компаний не достигает при повышении заработной платы, тем более в условиях резкого роста цен на электроэнергию», — сказал главный экономист Creditas Петр Дуфек.

По словам главного экономиста UniCredit Bank Павла Собишека, еще более глубокого падения реальной заработной платы можно ожидать во втором квартале этого года.

По мнению аналитика Akcenta Мирослава Новака, снижение реальной заработной платы будет еще более заметным в ближайшие кварталы этого года. «В целом за этот год, при ожидаемом росте номинальной заработной платы от 6% до 7% и потребительской инфляции от 14% до 15%, реальная заработная плата упадет примерно на 8%. Такое глубокое снижение реальной заработной платы будет совершенно беспрецедентным», — он сказал.

В прошлом году средняя заработная плата выросла на 3,3% — до 35 338 крон. С учетом роста потребительских цен доходы выросли на 1,1% в реальном выражении.

Источник: ceskenoviny.cz

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
8b5d357031caa84e0e369a4e31d10f16
30 мая
08:42
833
Общество
Пандемия повлияла на психику чешских семей, показал опрос
Jarvis_60096460498e3b2fadc0baa6
27 мая
10:54
3559
Экономика
Зарплата 30 миллионов крон в год. Первая женщина-менеджер в Чехии вышла на уровень мужчин
Penize_590x340
26 мая
10:30
10087
Экономика
Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям
Dame_jidlo_mcd_1
25 мая
09:49
9258
Экономика
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
Последние новости:
Vha72b2e6_225404_12082685
05 июня
13:21
158
Общество
Работа пражского метро из-за концертов Imagine Dragons будет продлена до 00:30
C4b4390ac24f3098a22d80ff0661753c_resize_1500_996_
04 июня
11:02
3785
Общество
Женщина в Пльзене нашла кошелек, в котором было 100 тысяч крон, и отнесла его в полицию
1d28e52e90167c0be253066ee306fafc
04 июня
09:21
1255
Политика
Опрос: Андрей Бабиш и Петр Павел сейчас являются наиболее вероятными кандидатами на пост президента Чехии
3360470f-eu-evropska-unie-vlajka-shutterstock_181791464-scaled
04 июня
08:55
846
Экономика
Евросоюз временно отменил таможенные пошлины на ввоз украинских товаров
Screenshot_3
03 июня
16:09
1095
Общество
Мужчина в Пльзене бросал камни в проезжающие мимо автомобили
Untitled_design
03 июня
15:29
833
Общество
Обновленный интерфейс 420on — оставите свое мнение?
Untitled_design
03 июня
14:57
1371
Общество
Брусчатка в Праге содержала кусочки еврейских надгробий. Их соберут и сделают памятник
Vrn08048-do-textu
03 июня
14:17
2005
Политика
Премьер Чехии: единственное решение конфликта — победа Украины
Untitled_design__4_
03 июня
13:57
2628
Общество
В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий
Untitled_design__3_
03 июня
13:29
833
Общество
ВИДЕО: Громкая музыка, танцы и яркие краски — в Праге проходит фестиваль цыганской культуры


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
туристы