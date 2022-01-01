Специальный тариф на энергию должен быть готов к концу августа

​Специальный тариф на энергию для малообеспеченных семей и отдельных предприятий будет готов к обсуждению самое позднее к началу отопительного сезона, т.е. к концу августа. Об этом заявил сегодня вице-премьер и министр регионального развития Иван Бартош в программе Чешского телевидения Otázky Václava Moravce.

Однако, по словам Радека Шпицара, вице-президента Конфедерации промышленности и транспорта Чешской Республики, компаниям пока неизвестны параметры подготовленных программ, подробности с ними правительство не обсуждало.

По данным правительства, запланированный специальный тариф на электроэнергию предназначен для помощи малообеспеченным семьям и отдельным предприятиям с растущими затратами на электроэнергию. Одновременно тариф должен мотивировать потребителей к экономии электроэнергии.

Бартош заявил сегодня, что крайним сроком обсуждения программы является начало отопительного сезона. По его словам, помощь должна быть разделена по отдельным тарифным классам на газ и электроэнергию. При этом в программе должны быть мотивационные элементы, когда после потребления определенного уровня энергии снова начинал действовать стандартный тариф. Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела ранее заявлял, что помощь должна быть как можно более адресной, а не широко распространенной, чтобы на нее могли рассчитывать даже группы с более высокими доходами.

Однако подготовку специального тарифа на энергию раскритиковал бывший министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек. По его словам, подготовка занимает слишком много времени, и граждане смогут получить реальную помощь не раньше конца года. При этом он раскритиковал тот факт, что условия программы до сих пор не были представлены.

Бизнесу это тоже не нравится. По словам вице-президента Конфедерации промышленности и транспорта Чехии Радека Шпицара, компаниям до сих пор неизвестны параметры подготовленных программ. «Если бы я знал подробности, по каким параметрам будет распределяться поддержка и каким компаниям она поможет, я был бы намного спокойнее. Но мы не знаем деталей», — сказал Шпицар.

По данным Чешского статистического управления, в апреле электроэнергия подорожала на 30,1% в годовом исчислении, а цена на газ выросла на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: ceskenoviny.cz