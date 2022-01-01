Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Чешская почта будет использовать новые технологии при сортировке международных посылок

Чешская почта будет использовать новые технологии при сортировке международных посылок

Партнер рубрики:
420on.cz
06 июня
11:13
135
Доставка посылок из-за границы через Чешскую почту в будущем должна ускориться. Почта будет применять новую технологию сортировки международных посылок в пражском районе Штербохолы, которая предназначена для увеличения пропускной способности и повышения эффективности работы. Почта таким образом реагирует на негативный опыт некоторых клиентов, которым приходится ждать доставки посылки несколько месяцев.

Чешская почта будет использовать новые технологии при сортировке международных посылок

Филипп Кац живет в Чехии почти четырнадцать лет. Родители часто присылают ему посылки из США. Он также заказывает из-за границы. По его словам, доставка занимает неоправданно много времени. «Четыре или шесть недель из Англии, но из Америки это кошмар. Думаю посылки просто лежат на таможне месяц-два. Не знаю, почему так долго», — сказал он.

Он знает, что посылка уже в Чехии благодаря онлайн-отслеживанию посылки. Однако запрос на таможенную декларацию, позволяющую растаможить посылку, поступает только через несколько недель.

Обязательное заполнение таможенной декларации для малоценных посылок из стран, не входящих в ЕС, действует с осени прошлого года. По словам сотрудников Чешской почты, иногда люди не заполняют ее, и тогда доставка задерживается. «Вначале были определенные проблемы, мы хотели бы извиниться перед нашими клиентами», — сказал пресс-секретарь Чешской почты Матяш Витик.

До сих пор почта полагалась в основном на рабочую силу в таможенном почтовом отделении, теперь они вложили десять миллионов крон в новую систему сортировки. 

«Автоматический сортировщик вмещает 120 000 отправлений. Наверху будет скользящий робот, который будет забирать отдельные отправления в соответствии с требованиями персонала. Процесс ускорится и станет точнее», — рассказал Витик.

В июле сортировщик заработает в пилотном режиме, полный запуск в эксплуатацию планируется перед Рождеством.

Источник: ceskatelevize.cz

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь





популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
туристы