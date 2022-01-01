Чешская почта будет использовать новые технологии при сортировке международных посылок

Доставка посылок из-за границы через Чешскую почту в будущем должна ускориться. Почта будет применять новую технологию сортировки международных посылок в пражском районе Штербохолы, которая предназначена для увеличения пропускной способности и повышения эффективности работы. Почта таким образом реагирует на негативный опыт некоторых клиентов, которым приходится ждать доставки посылки несколько месяцев.

Филипп Кац живет в Чехии почти четырнадцать лет. Родители часто присылают ему посылки из США. Он также заказывает из-за границы. По его словам, доставка занимает неоправданно много времени. «Четыре или шесть недель из Англии, но из Америки это кошмар. Думаю посылки просто лежат на таможне месяц-два. Не знаю, почему так долго», — сказал он.

Он знает, что посылка уже в Чехии благодаря онлайн-отслеживанию посылки. Однако запрос на таможенную декларацию, позволяющую растаможить посылку, поступает только через несколько недель.

Обязательное заполнение таможенной декларации для малоценных посылок из стран, не входящих в ЕС, действует с осени прошлого года. По словам сотрудников Чешской почты, иногда люди не заполняют ее, и тогда доставка задерживается. «Вначале были определенные проблемы, мы хотели бы извиниться перед нашими клиентами», — сказал пресс-секретарь Чешской почты Матяш Витик.

До сих пор почта полагалась в основном на рабочую силу в таможенном почтовом отделении, теперь они вложили десять миллионов крон в новую систему сортировки.

«Автоматический сортировщик вмещает 120 000 отправлений. Наверху будет скользящий робот, который будет забирать отдельные отправления в соответствии с требованиями персонала. Процесс ускорится и станет точнее», — рассказал Витик.

В июле сортировщик заработает в пилотном режиме, полный запуск в эксплуатацию планируется перед Рождеством.

Источник: ceskatelevize.cz



