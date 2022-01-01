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Средняя заработная плата в Чехии снизилась на 3,6 процента в реальном выражении

Средняя заработная плата в Чехии снизилась на 3,6 процента в реальном выражении

Партнер рубрики:
420on.cz
07 июня
10:40
178
Согласно статистике, средняя заработная плата в Чехии в первом квартале квартале 2022 года увеличилась на 7,2% в годовом исчислении — до 37 929 крон. Однако в реальном выражении зарплата снизилась на 3,6% из-за высокой инфляции.

Средняя заработная плата в Чехии снизилась на 3,6 процента в реальном выражении

Об этом сообщило во вторник Чешское статистическое управление (ЧСУ).

«Потребительские цены за этот период выросли на 11,2%, поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась, на этот раз на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — сказала Йитка Эрхартова из ЧСУ.

При этом чехи в среднем в первом квартале 2022 года получали номинально на 2333 кроны больше, чем год назад.

Средняя заработная плата обычно не является точным показателем — две трети людей в Чехии не получают среднестатистической зарплаты. Более реально отражает ситуацию медианная заработная плата — т. е. среднее значение по шкале от самой низкой до самой высокой заработной платы. В первом квартале показатель медианной зарплаты составил 31 923 кроны. В годовом исчислении этот показатель вырос на 6,6%.

Согласно статистике, больше всего увеличилась заработная плата в финансовом и страховом секторах — на 15,9%.

Источник: novinky.cz

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