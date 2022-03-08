Меры правительства против высоких цен на бензин в Чехии не работают

​Правительственные меры против повышения цен на бензин не работают — цены на топливо будут сопоставимы с ценами в Германии. Об этом заявил бывший министр промышленности и транспорта Карел Гавличек на сегодняшней пресс-конференции.

С начала июня акцизный налог на бензин и дизельное топливо был снижен сроком на четыре месяца, Министерство финансов ожидало, что бензин и дизель подешевеют на 1,80 крон за литр. Однако на прошлой неделе цены на топливо выросли на десятки геллеров. Средняя цена бензина в Чехии за неделю выросла до 46,55 крон за литр, дизель в среднем стоит 45,77 крон за литр.

В ответ на рост цен правительство ввело контроль над маржой для розничных продавцов топлива и, помимо снижения акцизного налога, планирует с июля отменить обязательное смешивание так называемого биокомпонента с топливом. Гавличек считает меры правительства косметическими изменениями. В Германии водители сейчас могут сэкономить до 35 центов (8,70 крон)за литр бензина и 17 центов (4,20 крон) за литр дизеля. Снижение цен, ограниченное тремя месяцами, является частью пакета мер правительства Германии.

Источник: ceskenoviny.cz