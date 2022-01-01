Средняя цена на бензин в Чехии достигла нового максимума

В субботу бензин Natural 95 продавался в Чехии в среднем по 47,31 кроны за литр, что на пять геллеров больше, чем его предыдущая рекордная цена в марте этого года. Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены на топливо.

Дизель подорожал в среднем до 46,53 крон за литр, что примерно на три кроны ниже мартовского рекордного значения.

Как оказалось, снижение налога на топливо действовало всего несколько дней. С начала июня правительство снизило акцизный сбор на бензин и дизельное топливо на 1,50 кроны за литр сроком на четыре месяца, в то время как Министерство финансов ожидало скидку до 1,80 кроны за литр. Однако в настоящее время водители заправляются дороже, чем до снижения акцизов.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда объясняет быстрое исчезновение эффекта снижения налога тем, что «заправочные станции присвоили себе часть соответствующего снижения, поэтому они не снизили цену снижения налога полностью, а увеличили маржу».

«Правительственная мера обойдется в четыре миллиарда крон за четыре месяца. Однако из этой суммы до 1,5 млрд попадет в карманы операторов АЗС. Они платят меньший общий налог на топливо, но отразили лишь часть этого снижения в конечных ценах», — добавил Кованда.

Источник: novinky.cz

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