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Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии

Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии

Партнер рубрики:
420on.cz
13 июня
13:15
371
​Исчезновение дешевых ипотечных кредитов после истечения периода фиксации, когда у клиентов были ставки ниже двух процентов, может привести тысячи людей к сложной финансовой ситуации. Многие семьи не выдержали бы скачка ставок по ипотечным кредитам до 6%.

Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии

«Для людей, у которых фиксация заканчивается в этом году, новая процентная ставка может вырасти в три раза по сравнению с первоначальной», — сказал Йиржи Хумхал из Air Bank.

У Петра из Южной Моравии срок фиксации истекает в конце года.

«Размер моего ипотечного кредита сейчас составляет до двух миллионов крон, а осенью я получу более миллиона в наследство от бабушки. Так я погашу большую часть ипотеки. В противном случае мой ежемесячный платеж подскочил бы как минимум на пять тысяч крон», — признался Петр.

По оценкам аналитиков, дешевые ипотечные кредиты закончатся у 50 000 человек в ближайшем будущем. Не все из них согласились на новые фиксации в конце прошлого или в начале этого года, когда ставка была еще ниже трех процентов. Многие выбирали самый длительный срок фиксации.

«Доля десятилетних фиксаций значительно увеличилась. В апреле на них приходилось четверть всех одобренных кредитов, а в прошлом году — менее десяти процентов», — сказал Якуб Рыба из FinGO.cz.

Это было в первом квартале этого года, когда было еще выгодно зафиксировать текущую ипотеку заблаговременно. Чем позже пришел клиент, тем выше ставка. Но даже те, кто договаривался о ставках от 3,8 до 4,2% на следующие годы, выиграл в текущей ситуации.

Некоторые банки позволяют клиентам договориться о новой ставке за год до истечения срока действия текущей. Также возможно рефинансирование до окончания фиксации, и стоимость этого может быть не такой высокой. Однако многие еще не осознают, что будет означать для их бюджета то, что их ипотека вдруг станет более чем в три раза дороже. По данным опроса агентства IPSOS, каждый десятый клиент не знает, когда у него заканчивается фиксация. Две пятых респондентов ожидают, что их ипотечная ставка вырастет после окончания фиксации. Тем не менее, только 44% людей целенаправленно ищут более выгодные предложения от других банков, а еще треть хотя бы интересуется такой информацией.

«Треть опрошенных сами не наблюдают за приближением окончания фиксации и ждут, когда банк свяжется с ними с новым предложением. В таком случае у них обычно есть всего несколько месяцев, чтобы решить, оставить ли ипотеку в банке или перевести ее в другое место», — говорят в Air Bank.

Четверо из десяти клиентов не знают о возможности перевода ипотеки в другой банк в любое время, т.е. не дожидаясь окончания фиксации. Половина тех, кто знает об этом варианте, считают, что перевод ипотеки в другой банк — это слишком дорого.

Источник: novinky.cz

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