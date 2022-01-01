Девелоперы в Чехии инвестируют в строительство жилья для аренды

​Растущая инфляция, увеличение ставок по ипотечным кредитам и стоимости строительства меняют поведение застройщиков. В будущем можно ожидать более высокий интерес к арендному или кооперативному жилью.

Застройщики уже планируют проекты арендного жилья или ведут переговоры с фондами, ориентированными на арендное жилье, говорится в исследовании CEEC Research.

Согласно анализу, 62% отечественных застройщиков ожидают частичного повышения интереса к арендному или кооперативному жилью, а 34% считают, что рост интереса обязательно будет. На ситуацию на рынке может повлиять и миграционный кризис, связанный с войной в Украине. «Вместе с огромной нехваткой жилых помещений это, в свою очередь, может привести к повышению арендной платы и необходимости дальнейшего развития рынка арендного жилья», — сказал Ян Режаб, владелец JRD Group.

Согласно исследованию, 52% девелоперов планируют в будущем реализовать проекты арендного или кооперативного жилья. Две пятых сохраняют за собой часть своей собственности в рамках проектов по аренде жилья. Однако, по оценке руководства Central Group, чехи не изменят своего предпочтения в отношении собственного жилья. «Наша цель не в том, чтобы создать портфель арендных квартир. Мы по-прежнему хотим сосредоточиться в первую очередь на квартирах для собственного жилья», — сказала ЧТК Михаэла Томашкова, исполнительный директор Central Group.

Источник: stavebni-forum.cz