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Инспекция приказала Lidl отозвать партию итальянской ветчины

Инспекция приказала Lidl отозвать партию итальянской ветчины

Партнер рубрики:
420on.cz
14 июня
17:02
592
​Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция Чехии (SZPI) обязала торговую сеть Lidl изъять из продажи всю партию итальянской ветчины прошутто крудо Italiamo. В продукте было на четверть меньше мяса, чем указано на упаковке.

Инспекция приказала Lidl отозвать партию итальянской ветчины

Об этом SZPI сообщила в пресс-релизе.

«Производитель указал на упаковке, что 100 граммов ветчины были сделаны из 194 граммов свиной ножки. Однако лабораторный анализ подтвердил, что 100 граммов ветчины были сделаны всего из 142,5 граммов мяса. Таким образом, информация на упаковке пищевых продуктов вводит потребителей в заблуждение относительно фактической доли мяса», — сказал пресс-секретарь Павел Копржива.

Несоответствующая партия фасованной ветчины Italiamo Prosciutto Crudo с датой минимального срока годности до 27 июля 2022 года имела номер FA2211809. Инспекция возбудила в отношении Lidl административное дело о наложении штрафа.

Согласно SZPI, в случае вяленых мясных продуктов вес мяса всегда указывается в сыром виде. Поэтому содержание мяса в этом товаре всегда выше, чем в готовом вяленом продукте.

Источник: novinky.cz



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