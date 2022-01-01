Парламент Чехии утвердил выплату пособия в размере 5000 крон на одного ребенка

Вечером 14 июня Палата депутатов Чехии поддержала закон о выплате единовременного пособия в размере 5000 крон на ребенка в возрасте до 18 лет. Получить пособие смогут родители, чей годовой доход составляет менее 1 миллиона крон брутто. Закон будет распространяться на детей, рожденных до конца этого года.

Закон теперь должен одобрить Сенат и подписать президент.

«Мы предоставляет финансовую поддержку родителям в размере 5000 крон на ребенка. Пособие предназначено для всех детей в возрасте до 18 лет и для тех, кто родился до конца этого календарного года», — представил поправку на пленарном заседании министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Выплачивая единовременное пособие, правительство хочет смягчить последствия инфляции для семей. Бюджетные расходы оцениваются примерно в 7,8 млрд крон. Пособие должны получать более 1,5 млн детей.

Подать заявление на выплату пособия можно будет в электронном виде, а также лично в сети CzechPoint. Подробнее о том, кому и как будет выплачиваться пособие, читайте в этой статье.

Источник: novinky.cz

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