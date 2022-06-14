Чтобы заработать на новую квартиру в Праге, нужно 17 годовых зарплат

​На новую квартиру в Праге площадью 70 квадратных метров жителю чешской столицы придется работать более 17 лет, что на 2,4 года больше, чем в прошлом году. Это следует из индекса доступности жилья CG-Index, разработанного Central Group.

Жителю Чехии для покупки такой же квартиры в любом другом регионе страны нужно более 15 годовых зарплат.

CG-Index, который работает с данными Информационной системы среднего заработка Министерства труда и основан на анализе, проведенном девелоперами Central Group, Trigema и Skansky, учитывает среднемесячную брутто-зарплату в мегаполисе в размере 50 363 крон и цену новой квартиры в размере 10,4 миллиона крон. Отсюда следует, что на квартиру нужно 17,3 годовой зарплаты, пять лет назад этот показатель составлял 12,7.

По словам основателя и главы Central Group Душана Куновского, на строительном рынке существует неопределенность, что связано со многими факторами. Особенно растет инфляция и цены на стройматериалы и энергоносители. Он напомнил о неопределенности в отношении закона о строительстве, который был одобрен в прошлом году правительством Андрея Бабиша, но кабинет Петра Фиалы (ОДС) отложил основные части и готовит поправку. «Больше всего нам нужны четкие правила», — сказал сегодня Куновский.

Например, в Берлине, Вене и Варшаве люди могут заработать на новую квартиру примерно за девять лет. Согласно CG-Index, в Братиславе этот показатель составляет почти 15 лет.

В Чехии получение разрешения на строительство в Чехии занимает в среднем 246 дней. В Дании и Финляндии — чуть больше двух месяцев.

Куновски сказал, что в Праге готовят к строительству 134 000 новых квартир, но ежегодно будет сдано только около 3 000. «Праге необходимо строить как минимум 10 000–15 000 новых квартир в год из-за дефицита в предыдущие годы», — сказал Куновски.

По словам главного экономиста Česká spořitelna Давида Навратила, самая большая проблема – это строительные нормы и правила, задержки в строительстве возникают, когда принимается решение о зонировании. «За рубежом согласование с муниципалитетами происходит относительно быстро. Сразу понятно, что муниципалитет получит от этого. Неправильно установленное распределение налогов в стране демотивирует», — сказал Навратил.

Куновски уже давно предлагает решение в налоговой корректировке по принципу 10+5, снижая НДС на новые квартиры с 15 до 10 процентов и отдавая пять процентов городам и муниципалитетам.

По оценкам Central Group, стоимость всех готовящихся квартир в Праге в настоящее время составляет 1,4 трлн крон, а государство получит за них более 180 млрд крон в виде НДС.

По данным Чешского статистического управления, в 2021 году строительные компании выполнили строительные работы на сумму 579 млрд крон, что на 8,1% больше, чем в прошлом году.

Большая часть строительных работ велась на территории столицы Праги, за которой следует Южноморавский край. Три четверти общего объема пришлось на новое строительство, реконструкцию и модернизацию.

Источник: novinky.cz

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