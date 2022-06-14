Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Чтобы заработать на новую квартиру в Праге, нужно 17 годовых зарплат

Чтобы заработать на новую квартиру в Праге, нужно 17 годовых зарплат

Партнер рубрики:
Kochy
15 июня
13:01
250
​На новую квартиру в Праге площадью 70 квадратных метров жителю чешской столицы придется работать более 17 лет, что на 2,4 года больше, чем в прошлом году. Это следует из индекса доступности жилья CG-Index, разработанного Central Group.

Чтобы заработать на новую квартиру в Праге, нужно 17 годовых зарплат

Жителю Чехии для покупки такой же квартиры в любом другом регионе страны нужно более 15 годовых зарплат.

CG-Index, который работает с данными Информационной системы среднего заработка Министерства труда и основан на анализе, проведенном девелоперами Central Group, Trigema и Skansky,  учитывает среднемесячную брутто-зарплату в мегаполисе в размере 50 363 крон и цену новой квартиры в размере 10,4 миллиона крон. Отсюда следует, что на квартиру нужно 17,3 годовой зарплаты, пять лет назад этот показатель составлял 12,7.

По словам основателя и главы Central Group Душана Куновского, на строительном рынке существует неопределенность, что связано со многими факторами. Особенно растет инфляция и цены на стройматериалы и энергоносители. Он напомнил о неопределенности в отношении закона о строительстве, который был одобрен в прошлом году правительством Андрея Бабиша, но кабинет Петра Фиалы (ОДС) отложил основные части и готовит поправку. «Больше всего нам нужны четкие правила», — сказал сегодня Куновский.

Например, в Берлине, Вене и Варшаве люди могут заработать на новую квартиру примерно за девять лет. Согласно CG-Index, в Братиславе этот показатель составляет почти 15 лет.

В Чехии получение разрешения на строительство в Чехии занимает в среднем 246 дней. В Дании и Финляндии — чуть больше двух месяцев.

Куновски сказал, что в Праге готовят к строительству 134 000 новых квартир, но ежегодно будет сдано только около 3 000. «Праге необходимо строить как минимум 10 000–15 000 новых квартир в год из-за дефицита в предыдущие годы», — сказал Куновски.

По словам главного экономиста Česká spořitelna Давида Навратила, самая большая проблема – это строительные нормы и правила, задержки в строительстве возникают, когда принимается решение о зонировании. «За рубежом согласование с муниципалитетами происходит относительно быстро. Сразу понятно, что муниципалитет получит от этого. Неправильно установленное распределение налогов в стране демотивирует», — сказал Навратил.

Куновски уже давно предлагает решение в налоговой корректировке по принципу 10+5, снижая НДС на новые квартиры с 15 до 10 процентов и отдавая пять процентов городам и муниципалитетам.

По оценкам Central Group, стоимость всех готовящихся квартир в Праге в настоящее время составляет 1,4 трлн крон, а государство получит за них более 180 млрд крон в виде НДС.

По данным Чешского статистического управления, в 2021 году строительные компании выполнили строительные работы на сумму 579 млрд крон, что на 8,1% больше, чем в прошлом году.

Большая часть строительных работ велась на территории столицы Праги, за которой следует Южноморавский край. Три четверти общего объема пришлось на новое строительство, реконструкцию и модернизацию.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день


читайте по теме
Rv0_5557_220304-121051_vlf
10 июня
11:11
3853
Экономика
Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен
Dock_night_04_color-2
01 июня
17:00
149553
Общество
Аренда квартир в Чехии: как разобраться в чешских обозначениях и на каких сайтах искать объявления
74565eb94568597aaba8d4c62df86cfe
27 мая
09:03
3401
Экономика
Ипотека в Чехии продолжает дорожать
Otvirak-1920x1080-1-820x436
26 мая
08:35
3715
Экономика
Администрация Праги построит жилье для одиноких женщин и пожилых людей в Nové Dvory
Последние новости:
Untitled_design__9_
15 июня
16:05
1
Политика
Коммунист Доубрава поставил под сомнение бойню в Буче. Чешские сенаторы показательно покинули зал во время его выступления
Untitled_design__7_
15 июня
15:02
159
Общество
Перед закрытием пражский KACPU посетило больше беженцев, чем обычно
Untitled_design__5_
15 июня
14:06
393
Политика
Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и предупредил, что Россия может прийти и за чешской территорией
Untitled_design__4_
15 июня
13:36
354
Общество
Система управления воздушным движением в пражском аэропорту вышла из строя
Size1-1616924280447-241-ceska-posta-varuje-pred-podvodnymi-e-maily-nic-neplatte
15 июня
12:33
114
Экономика
Чешская почта из-за технических работ закроет все свои отделения 18 и 19 июня
Untitled_design__3_
15 июня
11:52
357
Политика
Сегодня Зеленский выступает с речью перед парламентом Чехии дистанционно. Трансляция началась в 11:30
Untitled_design__1_
15 июня
11:11
446
Общество
В Праге автоцистерна для откачки фекалий повредила проезжавшие мимо раритетные авто. Досталось и столетнему Bentley
2622124-p202007240229801
15 июня
09:56
1240
Общество
Крупный рейд в Праге. Полиция проводит обыски в госучреждениях
Size4-16499379424044-241-dscf9963
15 июня
09:36
557
Общество
Премьер Чехии раскритиковал закрытие центра для беженцев в пражских Высочанах
Screenshot_-_2022-06-14t194328.776_1_
15 июня
08:45
2785
Общество
Девушка из Мариуполя пропала в Праге. Она не говорит по-чешски и не знает латинские буквы.


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода