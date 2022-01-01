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В Чехии прекращено вещание «РТР Планета», «Россия 24» и «Международный ТВ Центр»

В Чехии прекращено вещание «РТР Планета», «Россия 24» и «Международный ТВ Центр»

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Kochy
16 июня
13:05
228
Чешские операторы и дистрибьюторы в рамках борьбы с дезинформацией не смогут транслировать программы трех российских телеканалов: «Россия РТР»/«РТР Планета», «Россия 24» и «Международный ТВ Центр».

В Чехии прекращено вещание «РТР Планета», «Россия 24» и «Международный ТВ Центр»

Об этом сообщило Чешское телекоммуникационное управление (ČTÚ) на своем сайте со ссылкой на обновленный регламент Евросоюза. Регламент распространяется на операторов во всех странах ЕС.

До сих пор среди запрещенных телеканалов были Russia Today и Sputnik. 

Чешские операторы в основном отключали российские телеканалы на рубеже февраля и марта. Тогда интернет-объединение CZ.NIC на три месяца заблокировало восемь пророссийских дезинформационных сайтов.

«Теперь также запрещено размещать рекламу товаров или услуг в рамках контента, созданного или транслируемого субъектами, включенными в санкционный список», — говорится в сообщении.

По данным сервера Digizone, сигнал государственных станций РТР Планета и Россия 24 был отключен французской спутниковой компанией Eutelsat в начале июня. 

Обязательство по отключению этих станций распространяется на всех операторов и дистрибьюторов в государствах-членах Европейского Союза. Поскольку это регулирование прямого действия, нет необходимости предпринимать дальнейшие действия в государствах-членах ЕС.

Источник: ceskenoviny.cz



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