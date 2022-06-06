Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах

По словам Яна Папеже, чехи также забывают, что в некоторых странах все еще действуют некоторые карантинные меры. «В популярных средиземноморских странах правила отменены. Но если вы поедете дальше, например, в экзотические страны, что-то подобное вам может встретиться», — сказал представитель Ассоциации турагентств в эфире Radiožurnál.
Он посоветовал людям вовремя уточнить, нужен ли отрицательный тест на коронавирус или вакцинация в пункте назначения, а также прибыть в аэропорт примерно за три часа до вылета.
Источник: irozhlas.cz
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