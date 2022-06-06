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Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах

Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах

Партнер рубрики:
Kochy
16 июня
20:46
1303
​Туристический сезон в этом году вряд ли превзойдет предыдущий. Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации туристических агентств Ян Папеж в эфире Чешского радио. По его словам, поездки за границу в основном осложняются ситуацией в аэропортах.Из-за нехватки персонала регистрация занимает больше времени. Некоторые авиакомпании отменяют рейсы.

Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах

По словам Яна Папеже, чехи также забывают, что в некоторых странах все еще действуют некоторые карантинные меры. «В популярных средиземноморских странах правила отменены. Но если вы поедете дальше, например, в экзотические страны, что-то подобное вам может встретиться», — сказал представитель Ассоциации турагентств в эфире Radiožurnál.

Он посоветовал людям вовремя уточнить, нужен ли отрицательный тест на коронавирус или вакцинация в пункте назначения, а также прибыть в аэропорт примерно за три часа до вылета.

Источник: irozhlas.cz

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