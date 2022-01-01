Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Банк в Чехии «наказывал» клиентов, желающих погасить ипотеку досрочно

Банк в Чехии «наказывал» клиентов, желающих погасить ипотеку досрочно

Партнер рубрики:
Kochy
17 июня
09:46
943
Чешский национальный банк (ЧНБ) оштрафовал Komerční banka за нарушение закона о потребительском кредите. Komerční banka был оштрафован за то, что требовал от клиентов дополнительных платежей, если они хотели погасить ипотеку досрочно.

Банк в Чехии «наказывал» клиентов, желающих погасить ипотеку досрочно

Komerční banka был оштрафован центральным банком за взимание платы с людей, досрочно погасивших ипотечные кредиты. Банк должен заплатить штраф в размере 7,5 миллионов крон. Ранее Modrá pyramida из той же финансовой группы в феврале получило штраф в размере 5 миллионов крон за такое же правонарушение.

ЧНБ оштрафовал Komerční banka за то, что он не уменьшил общую стоимость кредита на сумму процентов и других расходов, которые клиенты были бы обязаны оплатить, если бы не погашали ипотечный кредит досрочно.

Как следует из опубликованного сегодня решения ЧНБ, Komerční banka требовал от своих клиентов в случае досрочного погашения ипотеки десятки тысяч или даже сотни тысяч крон. 

«В некоторых случаях сумма процентных расходов, требуемых от клиентов стороной разбирательства, более чем в девять-десять раз превышала аннуитетный платеж», — говорится в сообщении CNB.

Komerční banka убежден, что его подход основывается на пояснительной записке к закону, и не исключает, что спор дойдет до суда.

«Для него у нас также достаточно правовых и экономических аргументов и мнений экспертов. Мы знаем, что у ЧНБ давно другое мнение, и считаем, что только независимый суд может решить этот вопрос в обязательном порядке», — ответил пресс-секретарь Komerční banka Павел Зубек.

«Тем не менее, мы полностью уважаем решение ЧНБ как банковского регулятора и будем следовать ему в будущем, если компетентный суд не примет иного решения. В то же время мы полностью поддерживаем законодательное предложение, которое должно точно определить понятие целенаправленно понесенных расходов и которое весьма конкретным образом дополнит спорную правовую базу», — добавил Зубек.

Заемщики, взявшие кредит после 1 декабря 2016 года, когда вступили в силу поправки к закону о потребительском кредите, имеют возможность полностью или частично погасить ипотечный кредит даже во время фиксации процентной ставки. Заемщики с более старыми ипотечными кредитами тоже могут это сделать при условии, что фиксация их текущей ставки началась после 1 декабря 2016 года.

Закон о потребительском кредите гласит, что в случае досрочного погашения потребитель имеет право уменьшить общую стоимость потребительского кредита на сумму процентов и других расходов, которые потребитель был бы обязан уплатить, если бы потребительский кредит не был погашен досрочно. Кредитор (например, банк) имеет право на возмещение разумных расходов, понесенных в связи с досрочным погашением.

И в этом все дело. В то время как ЧНБ считает (и большинство банков это признает), что это должны быть в основном административные расходы, некоторые банки, такие как группа Komerční banka или UniCredit bank, включили в эту сумму, например, процентные убытки.

Источник: seznamzpravy.cz

 

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



читайте по теме
Untitled_design__8_
16 июня
17:23
3810
Бизнес
Банковские ячейки в чешских банках: сохраните самое ценное
Untitled_design__7_
13 июня
15:38
4212
Общество
Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща
Hypoteka
13 июня
13:15
5063
Экономика
Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии
Pkk73ec18_open_space_denni01
01 июня
11:08
1942
Общество
Сотрудник компании в Чехии обманул фирму на 1,7 миллиона крон — на фактурах он указывал номер счета своей девушки
Последние новости:
Olod__6_
17 июня
15:15
1
Политика
Прага и правительство примут меры, чтобы мотивировать беженцев переезжать в менее загруженные области
Olod__4_
17 июня
14:04
112
Общество
Чехия выдала более 377 000 виз временной защиты. В четверг количество составило 581
Olod__2_
17 июня
12:28
94
Общество
Неудачная «инвестиция» в криптовалюту. Женщина из Пршерова отправила мошенникам 200 000 крон
Olod__1_
17 июня
12:15
208
Общество
Жаркие выходные в Чехии: температура поднимется до 36 градусов
Olod
17 июня
11:36
338
Общество
ВИДЕО: Пожар в пражской квартире. Пострадали два человека, кошка не выжила
Photo-v-4334-1200-630-
17 июня
11:41
206
Экономика
Администрация Праги одобрила кредит в 23 миллиарда крон на строительство новой линии метро
Olesnice-kroupy-boure-5
17 июня
08:21
565
Общество
В Чехию в июне пришла зима: город Олешнице засыпало градом
2421940-letiste_0
16 июня
20:46
773
Экономика
Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах
151704f785bdc4f8ab068077ceb3c7b9
16 июня
20:42
1658
Экономика
Чешские СМИ: Россия угрожает полностью остановить «Северный поток». Цена на газ стремительно растет.
Olod__4_
16 июня
17:06
391
Общество
Масариков университет незаконно требовал от студентов пройти вакцинацию или тестирование


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода