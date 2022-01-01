Банк в Чехии «наказывал» клиентов, желающих погасить ипотеку досрочно

Чешский национальный банк (ЧНБ) оштрафовал Komerční banka за нарушение закона о потребительском кредите. Komerční banka был оштрафован за то, что требовал от клиентов дополнительных платежей, если они хотели погасить ипотеку досрочно.

Komerční banka был оштрафован центральным банком за взимание платы с людей, досрочно погасивших ипотечные кредиты. Банк должен заплатить штраф в размере 7,5 миллионов крон. Ранее Modrá pyramida из той же финансовой группы в феврале получило штраф в размере 5 миллионов крон за такое же правонарушение.

ЧНБ оштрафовал Komerční banka за то, что он не уменьшил общую стоимость кредита на сумму процентов и других расходов, которые клиенты были бы обязаны оплатить, если бы не погашали ипотечный кредит досрочно.

Как следует из опубликованного сегодня решения ЧНБ, Komerční banka требовал от своих клиентов в случае досрочного погашения ипотеки десятки тысяч или даже сотни тысяч крон.

«В некоторых случаях сумма процентных расходов, требуемых от клиентов стороной разбирательства, более чем в девять-десять раз превышала аннуитетный платеж», — говорится в сообщении CNB.

Komerční banka убежден, что его подход основывается на пояснительной записке к закону, и не исключает, что спор дойдет до суда.

«Для него у нас также достаточно правовых и экономических аргументов и мнений экспертов. Мы знаем, что у ЧНБ давно другое мнение, и считаем, что только независимый суд может решить этот вопрос в обязательном порядке», — ответил пресс-секретарь Komerční banka Павел Зубек.

«Тем не менее, мы полностью уважаем решение ЧНБ как банковского регулятора и будем следовать ему в будущем, если компетентный суд не примет иного решения. В то же время мы полностью поддерживаем законодательное предложение, которое должно точно определить понятие целенаправленно понесенных расходов и которое весьма конкретным образом дополнит спорную правовую базу», — добавил Зубек.

Заемщики, взявшие кредит после 1 декабря 2016 года, когда вступили в силу поправки к закону о потребительском кредите, имеют возможность полностью или частично погасить ипотечный кредит даже во время фиксации процентной ставки. Заемщики с более старыми ипотечными кредитами тоже могут это сделать при условии, что фиксация их текущей ставки началась после 1 декабря 2016 года.

Закон о потребительском кредите гласит, что в случае досрочного погашения потребитель имеет право уменьшить общую стоимость потребительского кредита на сумму процентов и других расходов, которые потребитель был бы обязан уплатить, если бы потребительский кредит не был погашен досрочно. Кредитор (например, банк) имеет право на возмещение разумных расходов, понесенных в связи с досрочным погашением.

И в этом все дело. В то время как ЧНБ считает (и большинство банков это признает), что это должны быть в основном административные расходы, некоторые банки, такие как группа Komerční banka или UniCredit bank, включили в эту сумму, например, процентные убытки.

Источник: seznamzpravy.cz

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