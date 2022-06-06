У каждой второй компании в Чехии есть проблемы с заполнением вакансий

​Половина компаний в Чешской Республике испытывают трудности с поиском сотрудников. При этом на фоне высокой инфляции, нехватки комплектующих и материалов или дорогой энергии 38% работодателей планируют нанимать новых сотрудников и только 17% планируют увольнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства ManpowerGroup Czech Republic по выборке из 518 компаний, в ходе которого их спросили, каковы их кадровые планы на третий квартал этого года.

«В целом компании проявляют беспрецедентный оптимизм в отношении найма новых сотрудников. Это самый сильный показатель с 2008 года. В то же время мы являемся страной с самым низким уровнем безработицы в ЕС», — сказала Ярослава Резлерова, генеральный директор ManpowerGroup CR.

По ее словам, однако, есть большие различия в регионах: движущей силой занятости является Прага, Брно, Средняя Чехия. Наоборот, в Карловарском крае очень трудно найти работу — уровень безработицы здесь составляет около 10%.

По словам Резлеровой, в разных секторах больше всего не хватает людей, владеющих компьютерами. Это не только ИТ-архитекторы и программисты, но особенно рабочие, способные быстро освоить программное обеспечение, например операторы станков.

Банки, страховые компании и компании, занимающиеся недвижимостью, имеют самые сильные планы найма: 66% из них хотят нанять сотрудников, и только 10% сказали, что будут сокращать персонал.

С другой стороны, по словам Резлеровой, уже очевиден отток тысяч агентов по недвижимости в другие сферы бизнеса, так как спрос на недвижимость снижается из-за стремительно растущих ставок по ипотечным кредитам.

«Они продавцы и легко могут найти работу в другом месте, например, в банках», — добавила Резлерова. После резкого экономического спада возрождается гостиничный бизнес; 43% компаний в этой отрасли планируют нанимать работников и только 15% увольнять.

Самые слабые планы по подбору персонала у компаний энергетического сектора, который очень специфичен тем, что нуждается в узкоспециализированных профессиях. Пожилые люди уходят на пенсию, а у молодых не хватает квалификации.

«Тот факт, что каждый второй работодатель сталкивается с трудностями при заполнении своих вакансий, остается серьезным препятствием для конкурентоспособности. Однако по сравнению с 2018–2021 годами работодатели почувствовали некоторое облегчение. Отчасти помогло привлечение беженцев из Украины», — говорит Резлерова.

По ее словам, компании готовы переплачивать за дефицитные профессии, что усиливает давление на дальнейший рост заработной платы. «Это ускорит структурные изменения экономики в сторону передового производства, исследований и разработок, информационных технологий и, прежде всего, услуг. С другой стороны, есть большая группа людей, которые не могут найти работу и не могут понять, почему так происходит», — напомнила она.

Источник: novinky.cz

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