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Правительство Чехии готовит специальный тариф на электричество и газ

Правительство Чехии готовит специальный тариф на электричество и газ

Партнер рубрики:
Kochy
20 июня
08:59
853
​Правительство планирует потратить несколько десятков миллиардов на помощь людям, которые пострадали от повышения цен на электроэнергию. В течение следующего отопительного сезона правительство хочет помочь домохозяйствам, которые отапливают дома газом или электричеством, однако финансовая помощь не превысит сумму в 10 000 крон. Оппозиция обратила внимание на пробелы в объявленном тарифе.

Правительство Чехии готовит специальный тариф на электричество и газ

Так называемый энергосберегающий тариф должен быть введен законопроектом, который Минпромторг внес на процедуру обсуждения. Точная форма тарифа законом не регулируется, она будет определена постановлением правительства.

Согласно предложению, домохозяйствам не нужно будет подавать заявление на получение пособия, эта сумма будет автоматически вычитаться из авансов в счете-фактуре. Если домохозяйство использует более одного источника, например, электричество для освещения и газ для отопления, оно получит взнос дважды. «Домохозяйство будет получать фиксированный взнос к определенному тарифу», — объясняет Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли.

Государство будет выделять через Оператора рынка электроэнергии (ОТЭ). Согласно предложению, взнос не распространяется на дачи или компании. Домохозяйства, которые пользуются центральной системой отопления, также не будут иметь право на компенсацию.

Такое установление тарифов вызывает критику со стороны оппозиции. «Это не будет касаться компаний, но что хуже всего, это не будет тариф для жителей, которые живут в многоквартирных домах и "привязаны" к тепловым станциям», — говорит Карел Гавличек, вице-председатель движения ANO.

«Решение проблемы роста цен на энергоносители должно быть комплексным, чтобы адекватно решать ситуацию всех потребителей, а не только некоторых отдельных групп», — убежден Мирослав Жбанек, вице-президент ассоциации и мэр Оломоуца (АНО).

Йозеф Сикела признает, что правительство не планирует покрывать рост цен на энергию. Тем не менее, правительство готовит другую форму поддержки для домохозяйств, отапливаемых тепловыми станциями, а также для компаний. 

Источник: ceskatelevize.cz
 

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