После урагана в Чехии без электричества остались 4800 семей

После грозы и сильного ветра утром 21 июня без электричества остались около 4800 домохозяйств, в основном в Пардубицком и Среднечешском краях. ČEZ рассчитывает восстановить энергоснабжение в пострадавших районах в течение дня, сообщила пресс-секретарь компании Соня Холингерова.

Худшая ситуация сложилась в понедельник около 18:00, когда без электричества остались около 70 тысяч домохозяйств. Тридцать тысяч из них были в Среднечешском крае, около 27 тысяч в Пардубицком крае и несколько сотен в Краловеградецком крае.

Во вторник в Пардубицком крае без электроэнергии было около 2600 пунктов потребления, в Среднечешском крае около 1900, а в Градец-Краловском крае возобновления поставок ждут более 200 домохозяйств. ČEZ до сих пор фиксирует 13 аварий на высоковольтных линиях, которые постепенно устраняются, добавила Холингерова. Наиболее пострадавшими районами являются Хрудим, Гавличкув Брод, Кутна Гора и Колин.

В понедельник по республике пронеслись сильные грозы, сопровождающиеся градом, сильным ветром и проливными дождями. Пожарные во многих регионах убирали упавшие деревья или откачивали воду из затопленных подвалов. Из-за непогоды десятки тысяч домохозяйств остались без электричества, а ураганы также вызвали проблемы на железных дорогах.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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