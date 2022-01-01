С 18 июня запущено прямое авиасообщение между Прагой и Черногорией

Эпидемия Covid-19 ознаменовала прекращение прямых рейсов между Прагой и Подгорицей в 2020 году. С 18 июня возобновлено прямое сообщение между Прагой и Черногорией — открывается регулярный маршрут «Тиват-Прага».

Выполнять авиаперевозки пассажиров будет национальный авиаперевозчик Черногории Air Montenegro. Самолеты будут летать из Тивата в Прагу по вторникам и субботам в летний сезон. Кроме того, в летний сезон из Тивата в Пардубице будет выполняться около 10 чартерных рейсов.

Черногория уже является популярным направлением для чешских туристов, а красивая природа национальных парков Черногории представляет собой большой потенциал для дальнейшего развития туризма, который в будущем может привлечь больше чешских гостей на горные и альпинистские туры, а также на зимние горнолыжные курорты. Потенциал заключается также в развитии туризма в обратном направлении.

Источник: kurzy.cz